Concert de Fally Ipupa à 100 000 FCFA: Asalfo crache ses vérités

Le lead vocal du groupe Magic System, Traoré Salif dit Asalfo s’est prononcé sur le prix du ticket d’entrée au concert de Fally Ipupa à Abidjan qui était de 100.000 Fcfa.

Asalfo: ‘’ Fally Ipupa doit être comme une institution aujourd'hui‘’

100 000 Fcfa, tel était le prix du ticket d’entrée au concert de l’artiste congolais Fally Ipupa, qui a eu lieu le samedi 26 décembre 2020 au palais de congrès du Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan. A cet effet, de nombreux observateurs sont montés au créneau pour exprimer leur indignation face à ce prix jugé trop élevé.

Lors d’une conférence de presse qui s’est tenue à la veille de ce fameux concert, Fally Ipupa a tenu à dire ses vérités. ‘’Ce ne sont pas les artistes qui fixent les prix des tickets pour les concerts. Je comprends que 100 000 Fcfa soient élevés pour certaines personnes, mais c’est la raison pour laquelle on a proposé un autre concert pour le 27 décembre à 5000 Fcfa et un autre concert gratuit à Bouaké… Mais j’aimerais que vous sachiez que ce n’est pas Fally Ipupa qui fixe le prix de ses concerts‘’, a-t-il indiqué.

Cependant, force est de constater que les tickets se sont arrachés comme de petits pains. Et la salle de spectacle du Sofitel Hôtel Ivoire était archi-comble. Au lendemain du concert, l’artiste congolais a été reçu par plusieurs personnalités dont Asalfo, lead vocal du groupe Magic System; lequel s'est également prononcé sur le prix du ticket d’entrée au concert.

«On dit que Fally fait un concert à 100 000 FCFA et il a rempli... On est plus cher dehors que dans son pays. Ce sont ceux qui ne comprennent pas cela qui peuvent se plaindre », a expliqué A’salfo. Ajoutant que « Fally doit être comme une institution aujourd'hui, c'est-à-dire quand il est à un événement, musique ou pas, quand il est là, sa présence doit marquer. Quand on parle de certains sujets de la société, on doit avoir l'avis de Fally pour dire qu'il doit avoir un impact non seulement sur ses fans mais sur la société ».