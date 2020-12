En exil, Mabri refuse d'abandonner le combat : Ce qu'il prévoit

Albert Mabri Toikeusse est activement recherché par les autorités ivoiriennes. Tout est parti depuis la création du Conseil national de transition (CNT) au lendemain de l'élection présidentielle du samedi 31 octobre 2020. L'opposition ivoirienne qui conteste la candidature d'Alassane Ouattara refuse d'accepter sa victoire et décide d'installer une transition dans le pays sous la direction d'Henri Konan Bédié. Le président de l'UDPCI (Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire), actuellement hors du pays, a livré un message aux Ivoiriens à l'occasion de la fin de l'année.

Depuis son exil, Mabri Toikeusse délivre un message aux Ivoiriens: "Nous n'avons pas le droit d'arrêter"

L'ancien ministre ivoirien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a d'emblée dressé le bilan de l'année écoulée. "2020 a été une année douloureuse pour le peuple ivoirien à plus d'un titre. La COVID-19 a emporté des êtres qui nous sont chers, modifié notre mode de vie et altéré notre économie", s'est exprimé Albert Mabri Toikeusse dans un communiqué.

Le président du conseil régional du Tonkpi fait aussi remarquer que "l'espoir de la consolidation de la paix sociale et de la Démocratie, à l'occasion de l'échéance présidentielle, a été déçu au regard de l'incidence négative de ce RDV manqué sur la cohésion nationale". Il faut noter que la candidature de l'homme fort de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire à l'élection présidentielle a été rejetée par le Conseil constitutionnel.

Le député ivoirien ne se fait pas prier pour attaquer le régime d'Alassane Ouattara, car selon lui, "l'initiative d'un Dialogue National fécond a été étouffée par ceux qui ont tôt fait d'oublier les enseignements" de feu Félix Houphouët-Boigny.

Estimant que les Ivoiriens sont dans le doute, Mabri Toikeusse refuse de se "laisser aller au désespoir et abandonner la Côte d'Ivoire". "Nous n'avons pas le droit d'arrêter notre Combat pour la Paix, la Démocratie et la Justice. Notre amour du prochain et de la Patrie ainsi que notre engagement à “Bâtir la Nation Ivoire” doivent prendre le dessus sur toutes les autres contingences", prévient l'opposant ivoirien.

Le président de la plateforme Arc-en-Ciel invite les Ivoiriens à savoir tirer le plus grand bénéfice des opportunités et des belles promesses qu'offre l'année 2021.