Côte d'Ivoire: Doumbia Major très remonté contre Yasmina Ouegnin

Très actif sur les réseaux sociaux, Doumbia Major est très remonté contre Yasmina Ouegnin. Le fondateur du CPR (Congrès panafricain pour le renouveau) a ouvertement reproché à la fille de l'ambassadeur Georges Ouegnin de ne pas vouloir céder la place à d'autres individus dans le cadre des élections législatives alors qu'elle avait critiqué la candidature d'Alassane Ouattara pour un 3e mandat.

Doumbia Major clashe sévèrement Yasmina Ouegnin

Visiblement, Doumbia Major ne supporte pas une quelconque candidature de Yasmina Ouegnin aux législatives prévues le 6 mars 2021. L'ancien membre de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire) estime que "par décence et par dignité", la députée de Cocody devrait "appliquer ses propres principes de vie à soi-même et garder sa constance et sa cohérence qui fondent la légitimité de l'homme ou de la femme politique".

Pour le patron du Congrès panafricain pour le renouveau, la fille de l'ancien chef du protocole de feu Félix Houphouët-Boigny s'est opposée "farouchement à un troisième mandat du président Ouattara" pendant "qu'elle-même n'accepte pas de céder la main à d'autres Ivoiriens qui peuvent valablement être députés comme elle, et qui viennent de son parti le PDCI". Doumbia Major ne manque pas d'ajouter que "quand on se dit défenseur de l'alternance, il faut se l'appliquer à soi-même avant de parler du refus d'alternance chez les autres".

Ce n'est pas la première fois que Doumbia Major tient des propos aussi virulents envers une personnalité politique ivoirienne. Récemment, Henri Konan Bédié, le président du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire), a essuyé des "tirs nourris" de la part de Soumaila Doumbia, de son vrai nom. "Bédié va mal finir et, dans sa détresse, l'humanité civilisée ne viendra pas à son secours, car il a osé s'attaquer au genre humain", a martelé Doumbia Major sur les réseaux sociaux. Guillaume Soro, son ancien compagnon au sein de la FESCI, n'échappe pas non plus aux critiques acerbes du premier responsable du CPR.