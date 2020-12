Message de Noël : Bédié appelle à la purification des coeurs

À la veille de la fête de Noël, Henri Konan Bédié, 86 ans, a saisi l'occasion pour s'adresser aux Ivoiriens. Dans un message publié sur le site officiel du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire), l'ancien chef d'État imploré la faveur divine sur le peuple ivoirien.

Bédié : "Noël 2020 nous apportera bien plus encore"

Henri Konan Bédié vient de lancer un message à ses compatriotes à l'occasion de la célébration de la fête de Noël. En effet, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire a tenu à rappeler que "des millions de nos frères et sœurs vont célébrer Noël, cette année, dans un contexte bien particulier". Le "sphinx de Daoukro" a laissé entendre que l'intolérance et la violence absurde ont provoqué beaucoup d'excès en Côte d'Ivoire. Ce qui a provoqué de la tristesse et du désarroi dans de nombreuses familles.

Pour le natif de Daoukro, "Noël est avant tout un moment de retrouvailles entre parents, amis et connaissances pour célébrer la joie et l’espérance". Il a eu une pensée pour toutes ces personnes qui ont perdu un proche dans les violences électorales. "Mais comment cela peut-il se faire, lorsqu’on a perdu un être cher et lorsqu’un membre de sa famille est emprisonné ?", s'est interrogé Henri Konan Bédié.

Rappelant que la fête de la Noël est un symbole d’espérance par excellence qui vient, quelle que soit la dureté dans les temps et les épreuves, il a souhaité qu'elle réchauffe et réconforte les Ivoiriens. Dans son discours, l’ex-président ivoirien espère que ladite fête qui est un véritable emblème du partage nous rappellera l’importance d’aimer l’autre et de dialoguer.

"Que CHRIST le Sauveur, nous donne sa paix, sa paix profonde, en purifiant nos cœurs pour faire de nous des artisans de paix, des artisans d’une réconciliation vraie et véritable ! Oui, ensemble, croyons que Noël 2020 nous apportera bien plus encore et surtout bien meilleur !", a conclu Henri Konan Bédié, par ailleurs président de la coalition de la coordination des plateformes et partis politiques de l'opposition.