Après Nash, Eunice Zunon s'explique sur sa supposée homosexualité

Invitée le samedi dernier à l'émission "Rien à cacher" sur Radio Nostalgie, la web influenceuse ivoirienne, Eunice Zunon a lancé des piques à Yvidero.

Dans une vidéo publiée en novembre 2020 sur la toile, une jeune dame répondant au pseudonyme de Love Gugu, a dévoilé son homosexualité tout en révélant avoir eu des relations intimes avec Yvidéro. ‘’Yvidéro, toi et moi, on a commencé à b... de 21 heures 30 à 3 heures 30. Je t’ai b... tu es une lesbienne... Et puis, je vais citer toutes les personnes avec qui tu as couchées. Je ne suis pas la première personne avec qui tu as couchée. Oui Yvidéro (...) Je ne peux pas mentir‘’, a-t-elle révélé.

'’Je n’ai pas poursuivi notre relation parce que (...) tu aimais trop parler de ma femme, et ça me dérangeait. C'est pour cela que toi et moi on n’a pas poursuivi notre relation‘’, a ajouté Love Gugu. Des propos qui avaient suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux. Quant à la comédienne, elle avait formellement démenti cette information, annonçant des poursuites judiciaires contre Love Gugu.

''Lesbienne là, c'est petit...Quand vous voulez mentir sur quelqu'un, cherchez les bonnes informations... J'aime garçon et je vais toujours aimer garçon, mais ne mettez pas ce genre de saletés sur moi...'', a-t-elle craché. Avant d'ajouter que ''le droit va se faire valoir. J'ai fait ce que j'avais à faire. Yvidero que vous voyez là, c'est une entreprise. Vous ne pouvez pas prendre mon image pour me diffamer et puis je vais vous laisser...''.

Quelques mois après cette affaire que l'on croyait rangée aux oubliettes, Yvidero vient de recevoir des piques de sa jeune collègue Eunice Zunon avec qui elle est en froid depuis un certain moment. Invitée, samedi dernier, à l'émission "Rien à cacher" sur Radio Nostalgie, Bb Bouche Pointue a été interrogée sur les rumeurs sur sa supposée homosexualité.

''Je ne suis pas une lesbienne. C'est le style masculin que j'avais qui a peut-être suscité ces ragots. Je n'ai jamais fait 21h à 3heures du matin aussi'', a répondu Eunice Zunon, faisant allusion aux révélations de la fameuse Love Gugu au sujet de Yvi.