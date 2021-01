Titrologie du 12 janvier 2021: "Hamed Bakayoko en Europe pour rencontrer Gbagbo"

Titrologie du 12 janvier 2021. Les journaux ivoiriens se font l’écho ce mardi, des préparatifs en vue des prochaines élections législatives aussi bien dans les états-majors de l’opposition que ceux du RHDP du président Alassane Ouattara.

Titrologie du 12 janvier 2021 : « Les arbitrages au RHDP font leurs premières victimes »

« A une semaine du délai de dépôt, c’est chaud chaud dans les états majors », révèle l’ Expression. « Les arbitrages au RHDP font leurs premières victimes », lit-on à la Une de l’Inter. A moins de deux mois des prochaines élections législatives prévues dans le pays, pouvoir et opposition politique s’attèlent à déceler dans leurs rangs, les candidats à même de leur assurer une victoire certaine au soir du 6 mars 2021.

« Qui mieux qu’Amedée pour conduire le RHDP », s’interroge le Rassemblement pour le compte de la circonscription électorale de Divo-commune. La méthode de désignation des candidats du RHDP, est livrée par Le Patriote.

Et la liste des 5 personnalités choisies pour conduire le processus, dans le Jour Plus. « Privilégiez l’intérêt du parti », interpelle Le Miroir. Qui révèle que le « choix des candidats divise » dans le Zanzan. Idem à Tengrela où plusieurs journaux revèlent que la candidature de la députée sortante, Mariam Traoré, est "contestée".

Du côté des journaux proches de l’opposition, l’on jette un regard dénonciateur sur les « irrégularités » constatées dans le découpage électoral. « Le découpage électoral pose problème », s’exclame le Temps. Et de faire le point de la répartition disproportionnée entre les sièges disponibles dans le nord du pays et ceux des autres régions de la Côte d’Ivoire.

En dépit de ce constat, Notre Voie n’émet aucun doute sur les chances de l’opposition de remporter ces législatives. « Voici les clés de la victoire de l’opposition », titre le journal proche du FPI.

La date et le procédé de désignation des candidats qui défendront les couleurs de l’opposition à ces élections ont d’ores et déjà été fixés, selon le Nouveau Réveil. Et des missions mixtes de sensibilisation sont envisagées sur toute l’étendue du pays.

