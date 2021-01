Législatives 2021: Voici le choix des militants RHDP de Port-Bouët

À Port-Bouët, les militants du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) ont porté leur choix sur le candidat Abdoulaye Bande Karamoko (ABK), pour les prochaines élections législatives.

Port-Bouët : Les militants RHDP se mobilisent pour la candidature de Bandé Karamoko

Conseiller municipal et aspirant au poste de député pour la circonscription de Port-Bouët, Abdoulaye Karamoko Bande peut visiblement compter sur le soutien des populations de cette commune balnéaire. Dimanche 10 janvier 2021 au stade de l’abattoir de Port-Bouët, plusieurs associations de femmes et de jeunesses sont venues de tous les quartiers périphériques, pour réclamer la candidature de celui qu’elles estiment être le choix idéal.

«C’est un homme bon qui n’hésite pas à porter assistance aux personnes démunies. Il est avec nous; il connait nos problèmes et nous nous sentons en lui », a témoigné Mme Bridjo, responsable d’une association de femmes venues d’ Adjouffou. « C’est notre choix pour ces élections législatives. Nous souhaitons que la direction du parti entérine ce choix. Nous allons voter pour lui pour qu’il s’occupe de nous », a-t-elle poursuivi.

Les actions de ce jeune cadre du RHDP, notamment dans les quartiers les plus défavorisés de la commune de Port-Bouët, sont multiples. Selon Doumbia Ibrahim, Imam de la mosquée de Jean Folly, durant la période de confinement dû à la propagation du Covid-19, Bandé Karamoko a été d’un grand soutien pour les populations, à travers la distribution de kits alimentaires et l’octroi de fonds pour le financement des projets de plusieurs femmes. "Il est très proche et à l'écoute des populations", assure-t-il.

Le conseiller municipal Bandé Karamoko Abdoulaye a déposé son dossier de candidature dans la soirée du mercredi 6 janvier 2021 au siège du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) de Port-Bouët, en vue des élections législatives du 06 mars prochain. "Il a toutefois invité les militants de son parti et les populations de Port-Bouët, à garder la sérénité et de faire confiance aux candidats du RHDP", même si ses chances de remporter cette élection à une majorité écrasante, restent intacts. Le comité de validation des candidatures au RHDP, fera connaitre les résultats de ses travaux au cours de cette semaine.