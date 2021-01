Togo : Un conflit mine l'université de Kara, 2 profs s'affrontent

C'est le média Liberté Togo qui livre l'information. L' université de Kara connait un conflit qui met aux prises le professeur Komlan Sanda et le professeur Adama Kpodar, respectivement président et vice-président de ladite université.

Université de Kara : Le président et le vice-président aux prises

C'est à travers un courrier que le professeur Adama Kpodar a exprimé son mécontentement au professeur Komlan Sanda, le président de l' université de Kara. Selon Liberté Togo, l'enseignant pourrait saisir les juridictions compétentes au cas où "les avantages liés à ses fonctions ne sont pas rétablis". "Je me suis rendu à Kara pour une réunion pédagogique avec les doyens et les vice-doyens et monsieur l’agent-comptable me fait savoir que sur votre instruction, je n’ai plus droit à certains de mes avantages liés à la vice-présidence de l’Université de Kara, pour, est-il dit, "défaut d’absence au poste" ", a déclaré le professeur Adama Kpodar.

Le vice-président de l'université de Kara ne décolère pas d'autant que selon lui, le poste du vice-président n’étant pas vacant, il va de soi que son occupant a vocation à bénéficier des avantages liés à la fonction. Notre source indique l'adjoint du vice-président de l'université demande au professeur Komlan Sanda de bien vouloir instruire les services compétents afin que les avantages liés à ses fonctions au sein de l’ université de Kara soient rétablis, sans autre condition".

Toutefois, le professeur Adama Kpodar souligne que si son supérieur refuse de satisfaire à sa demande, il se verrait obligé de se tourner vers les juridictions compétentes pour statuer sur le cas. Interrogé par Liberté Togo, un enseignant a dénoncé "l'incompétence de la part du président" de l' université de Kara. "Le minimum voudrait qu’il signifie la décision par écrit à son vice-président en faisant référence aux règles élémentaires de l’administration publique", a-t-il lâché sous le couvert de l'anonymat.