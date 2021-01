Togo : Vaccin contre la covid-19, le gouvernement fait des précisions

Les autorités togolaises ont pris la décision de vacciner les populations contre la covid-19. Dans son adresse à la Nation le 31 décembre 2020, le président Faure Gnassingbé a indiqué avoir instruit le gouvernement pour la prise de dispositions pour que le Togo reçoive ses premières doses de vaccin. À l'occasion du Conseil des ministres du mercredi 6 janvier 2021, il a été annoncé des actions préparatoires en vue de l'adhésion du pays à l'initiative Covax.

Ce qu'il faut savoir sur la vaccination contre la covid-19

Faure Gnassignbé l'a affirmé dans son discours de fin d'année. Il a instruit le gouvernement pour que les dispositions soient prises pour que le Togo bénéficie dès que possible des premières doses de vaccin, destinées en priorité aux personnes montrant des facteurs de comorbidité et au personnel soignant. Notons que c'est en décembre 2020 que le pays de feu Gnassingbé Eyadema a adhéré à l'initiative Covax, ce mécanisme de distribution de vaccin contre la covid-19 mis en place par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Alliance pour les vaccins (Gavi).

Réuni en Conseil des ministres le mercredi 6 janvier 2021, le gouvernement togolais a précisé la future campagne de vaccination va ainsi mobiliser l’ensemble du système de santé et concernera en premier lieu le personnel soignant, les plus de 50 ans et les moins de 50 ans présentant des facteurs de comorbidités". Selon le communiqué qui a sanctionné la rencontre, la campagne s'étendra ensuite aux autres catégories, notamment les étudiants, les enseignants, le personnel des administrations publiques et parapubliques ainsi que les forces de l’ordre.

"Le Conseil a instruit pour une poursuite des préparatifs et a saisi cette occasion pour rappeler la nécessité de continuer à respecter l’ensemble des mesures barrières, qui sont à ce jour le seul moyen de se préserver de toute contamination", peut-on lire dans le communiqué.

Le gouvernement a aussi saisi l'occasion pour rappeler la nécessité de continuer à respecter l’ensemble des mesures barrières, qui sont à ce jour le seul moyen de se préserver de toute contamination. À la date du vendredi 8 janvier 2021, le Togo compte 3 983 cas de coronavirus, 3 576 cas de guérison et 74 décès.