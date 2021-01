Près d'un an après le décès de son épouse, Camille Makosso va mal

Le samedi 28 mars 2020, le sort a frappé le "général" Camille Makosso en lui arrachant son épouse, Tatiana Kosséré. Le "père de la marmaille" a vu sa vie s'écrouler avec la disparition brusque de celle qui partageait son existence depuis des années. À la date anniversaire de sa défunte compagne, le pasteur ivoirien a exprimé la douleur qui l'étreint.

Camille Makosso célèbre l'anniversaire de son épouse en pleurs

Le "général" Camille Makosso est un pasteur ivoirien bien connu sur la toile. La disparition de son épouse, Tatiana Kosséré, le samedi 28 mars 2020, a suscité une vague de réactions sur les réseaux sociaux. Le frère ainé de Lolo Beauté a été la cible de plusieurs attaques d'internautes qui sont allés jusqu'à l'accuser d'avoir causé la mort de sa compagne.

"Je répète que la mort de ma femme n'est pas un spectacle. C'est ma femme que j'ai perdue ; mes enfants ont perdu leur mère. Donc ce n'est pas un spectacle pour dire qu'on va essayer de s'expliquer. J'ai perdu ma femme ; je n'ai aucun compte à rendre à qui que ce soit. Si quelqu'un peut me redonner ma femme, qu'il vienne le faire", s'était exprimé Camille Makosso.

À l'occasion de l'anniversaire de naissance de sa défunte épouse, le mardi 19 janvier 2021, le pasteur proche du mouvement couper décaler a dévoilé le mal qui le ronge. "Maman aujourd’hui est le jour de ton anniversaire et j’aurai tellement voulu te réveiller avec ton chant préféré « Fandanayo » 03 jours que je n’arrête pas de souffrir dans mon coeur depuis l’anniversaire de Kimi, car ton absence pèse et fait souffrir", a posté Camille Makosso sur son compte Instagram.

Dans le souci d'immortaliser la mémoire de Tatiana Kosséré, le "Daishikan" des pasteurs a annoncé il y a peu la création d'une fondation portant son nom. La Fondation Tatiana Kosséré se donne pour mission d'aider les veuves et les orphelins, de financer les projets des jeunes filles mères, de scolariser les hautes études des brillants élèves issus de familles démunis, mais également de réaliser les rêves et financer les soins médicaux des personnes les plus démunies et de soutenir les prisonniers.