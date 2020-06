Lolo Beauté, sœur de Makosso, "marmaillée" par une Miss gabonaise

Lolo Beauté, sœur cadette du pasteur Makosso Camille qui se fait appeler ''roi de la marmaille'', a fait savoir qu’elle a été grugée par la belle Jennifer Ondo Mouchita, Miss Gabon 2013.

Lolo Beauté: « Moi, la petite sœur du grand marmailleur, j’ai été marmaillée»

Dans une vidéo publiée sur Facebook, la blogueuse ivoirienne, Lolo Beauté, a révélé avoir été grugée par Jennifer Ondo Mouchita, Miss Gabon en 2013. La sœur cadette du père de la marmaille, Makosso Camille, dit avoir été ''marmaillée'' (grugée) sur une somme de 5 millions FCFA dans une affaire de produits cosmétiques.

«Elle (la Miss) m’a contactée depuis la France. Elle voulait changer son teint. Elle paie une première commande de 150 000 FCFA puis une deuxième de 100 000 FCFA, et son teint a commencé à être propre », explique la soeurette de Camille Makosso qui indique qu'une certaine confiance s'est tout de suite installée entre elle et l’ex Miss gabonaise.

A en croire Lolo Beauté, Jennifer Ondo, convaincue de la qualité de ses produits, décide alors de les commercialiser au Gabon, rassurant qu’elle les paierait une fois les produits vendus.

Rassurée, l'Ivoirienne dit avoir effectivement convoyé les produits au Gabon avant la fermeture des frontières en raison de l’épidémie de coronavirus. Mais, au lieu de lui rendre l'argent qu'elle lui doit, c'est plutôt à un jeu de cache cache que la Miss Gabon 2013 la soumet chaque fois qu’elle réclame son dû.

«Avant la livraison de la marchandise, elle me promettait une semaine pour payer. La marchandise arrive au même moment de la fermeture des frontières. Toutefois, elle me rassure qu’elle arrivera à écouler les produits en une semaine (….) Dans un premier temps, lorsque j’ai commencé à l’encaisser, elle me dit de vérifier mon compte; qu’elle m’enverrait l’argent. Je ne vérifie rien puisqu'après, elle me raconte d’autres choses. Depuis mars jusqu’aujourd’hui, j’attends toujours mon argent », a confié Lolo Beauté qui affirme avoir été marmaillée par l’ex-Miss Gabon.

« Elle m’a blaguée et moi la petite sœur du grand marmailleur, j’ai été marmaillée», s’est-elle indignée.