Un camion défonce l'entrée du Palais des sports de Treichville

L' entrée principale du Palais des Sports de Treichville a été démoli dans la soirée du mardi 19 janvier 2021, par un conteneur, rapporte un communiqué de l’Office national des sports (ONS), dont copie a été transmise à Afrique-Sur7, ce mercredi.

Infrastructures sportives: Le Palais des sports démoli en partie

“Le mardi 19 janvier 2021, l'entrée principale du Palais des Sports de Treichville a été démolie aux environs de 18 h 30 par un conteneur frigorifique de 40 pieds. Le conducteur de ce conteneur venait décharger de la marchandise en face du complexe sportif. En faisant ça manœuvre, il a démoli le portail et la dalle de l'entrée principale de cette installation sportive”, stipule le communiqué. Lequel précise qu' Il n'y a pas eu de perte en vie humaine.

Si depuis la création du Palais des Sports de Treichville, il n'y a jamais eu d'incident pareil, l’affaire a été confiée aux services de police qui a ouvert une enquête à cet effet. en vue de situer les responsabilités. L'affaire suit son cours, ajoute-t-on.

Madame la Déléguée du Palais des Sports de Treichville, Sigui Éva, poursuit la note d’information, a informé Mme la Directrice Générale de l'ONS, Koné Mariame Yoda. “

Elle a, à son tour, donné des instructions à Mme le Chef de Département des Infrastructures, de l'Equipement et de la Maintenance, Juliette Abé, et le Chef de Service Juridique, Daligou Dalphé, pour situer les responsabilités et trouver une solution aux dégâts causés”, ont expliqué les dirigeants de l’ONS.

Le ministre ivoirien des Sports a révélé que dans la perspective de faire en sorte qu’il y ait des infrastructures sportives de haut niveau en Côte d’Ivoire, 250 milliards de FCFA ont été mobilisés par l’Etat pour financer les infrastructures sportives dans le cadre de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023) en Côte d’Ivoire.

Un Plan national du sport

Selon le Plan national du sport adopté en 2017, aucun Ivoirien ne doit se trouver à plus de 3 km d’une infrastructure sportive. Une ambition qui a entraîné un vaste programme de construction de stades.

Plusieurs infrastructures sportives ont déjà vu le jour dans le pays à l’instar du tout nouveau stade d’Ebimpé baptisé du nom de l’actuel chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara. A cela s’ajoutent le Centre-pilote de Koumassi, un quartier populaire en plein cœur d’Abidjan, le premier complexe socio-sportif de proximité du programme Agora, inclus dans le Plan national du sport. Il servira de modèle à l’implantation de 90 autres centres sportifs sur l’ensemble du territoire ivoirien. l’Agora de Koumassi a été inauguré par le Président de la République française, Emmanuel Macron et l’ancien Vice-Président de la République de Côte d’Ivoire, Daniel Kablan Duncan, le 21 décembre 2019.

Infrastructures Sportives en Côte d'Ivoire: l’option Agora

Par ailleurs, le ministre des Sports, Danho Paulin et Régis Charpentier, président de la société Winwin Afrique ont paraphé, le mercredi 14 octobre 2020 à l’Agora de Koumassi un contrat pour la construction de 10 infrastructures socio-sportives et culturelles de proximité de type Agora.

Ainsi, les communes d’ Abobo, Abengourou, Attécoubé, Bingerville, Béoumi, Bouaké, Buyo, M’Batto, Marcory et Yopougon ont été retenues pour abriter les dix nouveaux complexes sportifs socio-culturels.