Qui en veut à Alassane Ouattara ? Le CICG dénonce une cabale

Alassane Ouattara serait-il victime d'une cabale au plan international ? En tout cas, Bakary Sanogo, le directeur du Centre d'information et de communication gouvernementale (CICG), soutient fermement que des médias ou institutions de défense ont entrepris des actions de sabotage dans le but de ternir l'image de la Côte d'Ivoire et diaboliser le président ivoirien.

Le CICG dénonce une cabale contre Alassane Ouattara

Bakary Sanogo est très remonté contre certains médias et institutions, qu'il accuse de vouloir salir l'image d' Alassane Ouattara. Le directeur du Centre d'information et de communication gouvernementale ne reproche à personne "d'être critique sur l'action publique" du chef de l'État ivoirien, qu'il considère comme "l’un des leaders les plus brillants, compétents, charismatiques et médiatisés en Afrique et dans le monde". Cependant, il avance que "ce que les Ivoiriens, soucieux de vivre dans la paix et la stabilité, n’acceptent pas, c’est de voir des médias ou institutions de défense de ceci ou de cela, entreprendre des actions de sabotage, pour ternir l’image de leur pays, pour diaboliser un leader de la stature de Ouattara".

Bakary Sanogo fait remarquer que l'année dernière, des regards bien souvent erronés ont été posés sur la marche du pays. "Des médias, organisations non gouvernementales, politiques ou leaders d’opinion, d’ici ou d’ailleurs, avaient cru trouver en l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 une excellente fenêtre d’opportunité pour s’adonner à un exercice périlleux : celui de ternir l’image du pays et surtout celle de son président Alassane Ouattara. Ils ont utilisé toutes sortes de superlatifs négatifs et donné dans les surenchères les plus ahurissantes contre le pays et ses dirigeants. Mais, ce fut peine perdue", a commenté le patron du CICG dans une note.

Le journaliste ivoirien, expert en communication, est d'autant plus révolté que les regards sur la Côte d'Ivoire, passés à travers des "prismes déformants", étaient à son goût "trop synchronisés avec les positions de certains politiques locaux pour ne pas être une opération concertée de déstabilisation". Il a aussi prévenu que toute tentative de ternir l'image d' Alassane Ouattara et celle de son pays, sous sa gouvernance, est d’avance vouée à l’échec.