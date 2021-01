Mc One accusé d'avoir volé le ''Téléphone'' d'un groupe de rappeurs

Le jeune rappeur Mc One est au cœur d'une polémique qui alimente la toile depuis quelques jours. Le chanteur est accusé de plagiat par un groupe de jeunes rappeurs, dénommé Koktel.

''Mc One, tu voles les chansons de tes amis, ça ne te gène pas un peu ?''

Bagré Jean Martial, plus connu sous le pseudonyme de Mc One, né le 31 juin 2002, est une valeur sûre du rap ivoirien. Détecté très jeune par l'artiste Couper décaler, Kédjevara Dj, Mc One dont le talent ne souffre d'aucune contestation, s'est très vite imposé dans l'univers du Rap Ivoire au point d'être considéré comme le principal concurrent du célèbre groupe ivoirien de Rap, Kiff no Beat.

Avec plusieurs titres de belle facture, tels que ''Petit enjaillement'', ''Me amor'', ''Opi on n'a qu'à faire quoi'', ''Tranquillement tranquille'' et bien d'autres, la notoriété de ce jeune homme a outre-passé les frontières de la Côte d'Ivoire au point d'être régulièrement sollicité pour des prestations à l'international. En ce début d'année 2021, le rappeur se retrouve au coeur d'une vive polémique qui alimente les réseaux sociaux. En effet, le poulain de Dj Kedjavara est accusé par le groupe Koktel, un trio de jeunes rappeurs venus de Treichville, d'avoir plagié l'une de leurs chansons, intitulée ''Allo téléphone''.

«Ne nous cherchez pas, nous, on est à Treichville ici, on fait notre chemin. Qu’on nous laisse en paix. Dans la vie, quand on lave ses habits, on ne mélange pas les vêtements de couleur blanche avec les habits de couleurs. Mais toi MC One, qu’est-ce que tu fais comme ça ou bien tu manques d'inspiration? Tu prends notre son “Allo Téléphone”; tu penses qu’on n'allait pas découvrir ?», ont accusé les jeunes rappeurs dans une vidéo publiée sur la toile.

«Mc One, tu voles les chansons de tes amis, ça ne te gène pas un peu ? Les gens se cassent la tête en studio et font sortir leur son et vous volez, c’est quoi cà? On n’a qu'à se respecter un peu...», ont-ils ajouté. De son côté, Mc One dédramatise le sujet : «Ce n’est pas ma faute si on me clashe partout. Quand les Rappeurs me taquinent comme ça, ça me plaît... », a-t-il répondu.