Bédié de nouveau frappé par un malheur, Guy Alain Gauze décédé

C’est une triste nouvelle pour Henri Konan Bédié et son parti le PDCI-RDA. Guy Alain Gauze, ancien ministre de la République de Côte d’Ivoire, est décédé dans la nuit du mardi 26 janvier 2021.

PDCI-RDA: Après Ozoukou Frédéric, Sotchy Aké M' Bo, le président Bédié perd Guy Alain Gauze

La grande faucheuse a encore fait parler d’elle au sein de la famille PDCI. Guy Alain Gauze, ancien ministre ivoirien des Matières premières, n’est plus. Le cadre du Parti démocratique de Côte d’Ivoire, est décédé dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 janvier 2021.

Marié et père de 3 enfants, feu Alain Gauze a entamé sa carrière ministérielle à l’âge de à 37 ans. Ministre délégué chargé des Matières Premières, entre 1989 et 1993, le natif de Ferkessédougou sera reconduit dans ses tâches par Henri Konan Bédié, au lendemain du décès de feu le président Félix Houphouët-Boigny.

Ainsi de 1993 à 1998, sous l'ère Henri Konan Bédié, il sera reconduit au ministère des Matières premières, mais cette fois, avec un portefeuille encore plus large. Il est, en plus de ses fonctions initiales, chargé des filières agricoles, des négociations et de la mise en œuvre des Accords Internationaux de produits de base (café, cacao, caoutchouc, coton) et des Protocoles ACP-UE sur les produits de base (sucre, banane…), du suivi et de la gestion des marchés à terme (Londres et New-York).

En 1998, il est nommé Ministre du Commerce extérieur, avant de servir à partir de 2000, en qualité d’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès du BENELUX (Royaumes de Belgique, des Pays-Bas et le Grand-Duché du Luxembourg) et auprès des Communautés européennes (2000-2002).

Ensuite en qualité d’Ambassadeur, Représentant permanent auprès de l’Office des Nations Unies et de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) à Genève, de 2006 à ce jour. Dans ses différentes qualités et capacités d’Ambassadeur et de Ministre, Guy Alain Gauze a été négociateur pour la Côte d’Ivoire des Accords de coopération ACP-UE, de Lomé II (1980-1985), de Lomé III (1985-1990), Lomé IV (1990-2000) et Cotonou (2000).