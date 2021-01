Religion: Le chantre chrétien Excell craque et avoue: ''Je suis un vrai PD''

Le chantre chrétien Excell a fait une déclaration assez surprenante sur sa foi chrétienne. Il affirme être un PD.

Excell: ''Je l'avoue, je suis un PD et alors''

Le chantre Excell est incontestablement un des meilleurs de la musique gospel en Afrique. Révélé il y a plus d'une dizaine d'années, ce talentueux chanteur chrétien dispose aujourd'hui de nombreux fans à travers le monde.

Il y a quelques mois, le chantre ivoirien avait décidé de se retirer du showbiz pour se consacrer entièrement à sa vie chrétienne.

"Besoin de souffler un peu!! Le showbiz, je n'en peux plus. Sur ce chemin, je n'en peux plus. Je devais l'annoncer au concert mais désolé de le faire ainsi. Certains le comprendront, d'autres pas. L'aventure s'arrête là. Pour de vrai cette fois'', avait-il écrit sur les réseaux sociaux, en précisant que sa voix sera toujours au service de Dieu.

''Me retirer du showbiz veut dire mettre l'œuvre de Dieu en avant et faire la différence entre les intérêts du royaume et les miens !!! Pas d'inquiétude car ma voix restera toujours au service du boss "JESUS". Merci à tous pour le soutien !!! Servir Dieu encore, servir Dieu à jamais!!'', avait-il ajouté.

En ce début d'année 2021, le chantre ivoirien a fait parler de lui avec une déclaration assez surprenante. "Je suis fatigué, je l'avoue. A tous ceux qui le prendront mal, j'en suis désolé. Je suis un PD et alors. Un :Prêt. Pour :Dieu. Un vrai prêt pr Dieu. Je ne peux jamais le renier", a-t-il indiqué dans un message posté sur les réseaux sociaux. Notons que l'expression ''Pd'' dans le jargon ivoirien désigne un homosexuel.