Titrologie du 29 janvier 2021: Affi déclare la guerre à Gbagbo et Bédié; Blé Goudé trahi

Titrologie du 29 janvier 2021- La revue de presse ou l’actualité ivoirienne de ce vendredi est marquée par la guerre ouverte par Pascal Affi N’Guessan contre l’alliance Gbagbo-Bédié aux élections législatives du 6 mars, par la crise au COJEP de Blé Goudé et le rejet des candidatures de Katinan et Pikass qui font leur retour au pays après une décennie en exil.

"La CEI rejette les candidatures de Koné Katinan et Damana Pikass" - Titrologie du 29 janvier 2021

Pascal Affi N'Guessan est-il en mission contre l'alliance Laurent Gbagbo-Henri Konan Bédié dans la course aux élections législatives du 6 mars 2021, c'est l'interrogation formulée ce vendredi par Le Quotidien d'Abidjan et bien d'autres titres de journaux ivoiriens qui redoutent le jeu trouble du président légal du FPI.

L'opposant ivoirien qui a sécoué le regime d'Abidjan par la décobéissance civile lancée contre le troisième mandat de Ouattara en octobre 2020- il est jété en prison avant d'être récemment libéré par la justice ivoirienne, a dénoncé jeudi, via un courrier adressé à la CEI, l’utilisation frauduleuse de son logo et de son sigle FPI par certains candidats proches de Laurent Gbagbo.

Pour Le Matin, après sa libération, Affi N'Guessan semble s'emballer dans un deal avec le pouvoir en place qui a affrété un avion spécial pour conduire la délégation officielle ivoirienne, dont faisait partie l'ancien Premier ministre de Gbagbo, aux obsèques de John Jerry Rawlings au Ghana, mercredi. Le journal expose "les dessous de la mission d'Affi au Ghana".

La CEI dit non aux candidats réfugiés au Ghana - Titrologie du 29 janvier 2021

"Avant le retour des exilés en Côte d'Ivoire", titre le quotidien de l'opposition Le Temps qui fait vivre "l'ambiance dans les camps de réfugiés" ivoiriens au Ghana et en expose les inquiétudes de certains.

Parmi eux, les célèbres Koné Katinan, Damana Pickass et Malick Issa qui craignent des represailles judiciaires une fois attéris en Côte d'Ivoire, pour leur implication dans des affaires liées à la crise post-électorale de 2011 sous Gbagbo. Abidjan 24, revèle ce qui attend ces lieutenants de Laurent Gbagbo et surtout fait la lumière sur la date et "celui qui a tout goupillé" pour leur retour.

Charles Blé Goudé visé par une désobéissance civile au sein du COJEP - Titrologie du 29 janvier 2021

Depuis la Haye, "Charles Blé Goudé dissout les instances du COJEP", font savoir Le Sursaut et Le Quotidien d'Abidjan. La nouvelle est plus que surprenante et apporte de l'épice à la politique ivoirienne déjà très tendue ces jours ci du fait des législatives en vue.

L'ancien ministre de la jeunesse et bras droit de Laurent Gbagbo, deux ex penssionaires de la CPI, serait trahi par son entourage. Le Secrétaire général du Cojep dirigé par l'ex-chef de la galaxie patriotique fait des précisions dans L'Intelligent d'Abidjan.