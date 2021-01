Parcours de Diarrassouba Vaboua, roi de la peinture en Côte d'Ivoire

Diarrassouba Vaboua réalise aujourd’hui plus de 500 millions de FCFA de chiffres d’affaires à l’année. Il est parvenu à positionner son entreprise ETED au rang de leader dans la peinture acrylique, haut de gamme, en Côte d’Ivoire. Découvrez son histoire…

Comment Diarrassouba Vaboua a positionné la peinture PRODEPA en Côte d'Ivoire

Diarrassouba Vaboua est un jeune entrepreneur ivoirien. Il est le directeur général d’Étoile Technologie Et Développement (ETED) et aussi d’ Étoile Logistique (DEL). Ingénieure en marketing et communication, il s’est très vite lancé dans le monde de l’entrepreneuriat. M. Diarrassouba a fondé sa première entreprise il y a maintenant 10 ans. Celle-ci se spécialise alors dans la peinture et elle devient rapidement l’une des plus puissantes du marché pour son offre haut de gamme.

Son parcours ne fut cependant pas des plus simples. M. Diarrassouba Vaboua a fait ses gammes dans plusieurs entreprises par le passé, le temps de parfaire sa formation dans le domaine. Ce n'est qu'en 2010 qu’il décidera de se lancer dans l’entrepreneuriat avec peu de moyens. Il débute par une entreprise individuelle avant d’en faire une Société À Responsabilité Limitée - SARL, en 2014. L'homme d'affaires adoptera la brillante stratégie de vite s’allier à des multinationales étrangères. PRODEPA, est son partenaire prémium pour la peinture haut de gamme et ça marche. Cette association lui a permis de mettre fin au règne sans partage de DROCOLOR et Seigneurie.

ETED est aussi allié de la grande entreprise espagnole de contrôle d'accès NUO Planet Bytech. La qualité de cette solution va lui permettre là aussi de réussir une rapide percée dans le monde du contrôle d'accès. La performance de ce système de sécurité renforce la crédibilité de ETED. Cette entreprise n'a cessé de bousculer l'ordre établi en Côte d'Ivoire dans ces deux domaines.

Le premier bond de commande reçu par M. Diarrassouba Vaboua n'était pourtant que de 60 000 FCFA. Sur ce premier marché, il dépensera même 90 000 FCFA, ce qui semblait mal engagé pour une entreprise naissante. En réalité, cette perte de 30 000 FCFA, le prix à payer pour satisfaire le client, lui a ouvert bien de portes.

Comment Étoile Technologie Et Développement - ETED est devenu leader en Côte d'Ivoire ?

Comme le disent les stratèges de la vente, un client satisfait est un client qui revient ou qui vous ramène d'autres clients. Diarrassouba, qui l’a si bien compris, poursuit son aventure jusqu’à l’arrivée de meilleurs contrats qui vont en 10 années d’exercice hisser ETED au rang de leader sur ses marchés. Le chiffre d’affaires est énorme, plus de 500 millions de FCFA par an. Solidement implantée dans le paysage des affaires en Côte d’Ivoire, cette entreprise a pris des positions de façon naturelle dans d’autres pays de la sous-région ouest-africaine. Malgré tout, son ambitieux fondateur ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. M. Diarrassouba Vaboua vise des challenges encore plus relevés pour les années à venir.

