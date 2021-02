Divo: "Le Ministre Amedé n’a aucune chance de gagner" (Sanogo K. Serge)

Candidat du RHDP (parti au pouvoir) aux élections législatives du 06 mars 2021 dans la sous-préfecture de Divo, le ministre Amedé Kouakou serait en très mauvaise posture face au candidat du PDCI, Tanoh Yao Laurent, et Zéhouri Paul-Arnaud Bertin, candidat indépendant qui pourrait être son plus gros challenger lors de ce scrutin.

Sanogo Kakou Serge (Président du MOJACI): « Je ne vois pas par quel miracle le ministre Amedé Kouakou peut gagner ces élections »

Pas moins de sept (07) listes de candidatures sont en lice pour les élections législatives dans la circonscription de Nebo, Didogo, Ogoudou, Chiepo et Divo sous-préfecture du 6 mars 2021. Mais seulement trois candidats se démarquent du lot. Il s’agit notamment du Ministre et maire de la commune de Divo, Dr Amedé Kouakou, désigné candidat du RHDP; du député sortant Tanoh Yao Laurent qui défendra les couleurs du PDCI; et enfin du Notaire-conseil Me Bertin Zéhouri Paul-Arnaud, Président de l’ODAP-CI (Observatoire pour le développement, l’amitié et la prospérité-Côte d’Ivoire), candidat indépendant.

Déjà handicapé du fait de la candidature indépendante de l'ancien secrétaire départemental du RDR, Lassina Koné dit Bazo qui espère prendre sa revanche sur lui, pour l’avoir longtemps marginalisé au RHDP-unifié à Divo, Amedé Kouakou devra faire face au cas de ses nombreux partisans des sous-préfectures qu’il avait déjà fait convoyer en commune pour s’inscrire sur la liste électorale à la faveur des municipales de 2018.

C’est donc pour donner sa position sur les législatives 2021 dans la sous-préfecture de Divo, que Sanogo Kakou Serge dit SKS, président du MOJACI (Mouvement national des jeunesses actives de Côte d’Ivoire) et fils de la région du Lôh-Djiboua, a animé une conférence publique le samedi 30 janvier 2021 dans un grand hôtel de la ville, en compagnie de plusieurs autres leaders de jeunesses.

Saluant toutes les candidatures retenues pour ces élections qui ‘’revêtent un enjeu majeur pour les populations’’, Sanogo Kakou Serge a souhaité que celles-ci se déroulent de façon transparente, dans le calme. « Que ces élections puissent se dérouler dans le calme de sorte qu'au soir du 6 mars, on ne puisse pas compter le nombre des blessés ou de morts, mais le nombre des bulletins de vote », a-t-il souhaité.

Entrant dans le vif de son intervention, le président du MOJACI a dénoncé le fait que l’argent soit devenu un moyen pour certains hommes politiques, de se faire adouber par les populations, alors qu’ils demeurent foncièrement ‘’imbus de leur personne’’. « Ces élections revêtent un enjeu majeur pour les populations. On a besoin d'un candidat qui est proche de la population, qui est fréquentable. On a remarqué qu'en Côte d’Ivoire, c'est l'argent qui fait la politique. Quand on est cadre dans une localité, on doit savoir qu'on n'est pas le seul. Pour nous, le candidat qui a le meilleur profil, c’est Me Zéhouri Bertin », a-t-il coupé court.

"La loi n'interdit pas le cumul des postes mais celui qui n'a pas le bon profil, ne doit pas cumuler les postes"

A la question de savoir pourquoi il soutient une candidature indépendante alors qu’il est lui-même membre du RHDP, Sanogo Kakou Serge a déclaré avoir ‘’la culture de faire la promotion des cadres qui sont humbles, qui ne soient pas imbus de leur personne’’. « Le coordonnateur régional du RHDP (le Ministre Amedé Kouakou) n’a pas été en mesure d'assurer l'élection du président de la République (Alassane Ouattara) dans la commune, encore moins dans la sous-préfecture lors de la présidentielle passée d’octobre 2020. Pour nous, c'est un échec que quelqu'un qui n'a pas été en mesure de garantir l'élection du président Alassane Ouattara en sous-préfecture, puisse se porter candidat au nom du Parti. Aussi, le fait que l'ancien député RHDP parte en indépendant, est la preuve que celui qui est à la tête du Parti dans la région, n'est pas un rassembleur », s’est-il justifié.

Même s’il dit n’avoir aucun ressentiment contre le Ministre de l’Equipement et de l’Entretien routier, par ailleurs coordonnateur du RHDP dans la région du Lôh-Djiboua, SKS refuse néanmoins de lui donner sa caution. «La loi n'interdit pas le cumul des postes mais celui qui n'a pas le bon profil, ne doit pas cumuler les postes (…) Tu es maire d'une commune et tu vas te présenter dans la sous-préfecture. Ces élections sont tellement importantes, qu'il faut savoir faire le meilleur choix pour que la voix de la population puisse porter », interpelle Sanogo Kakou Serge.

Pour qui, ‘’Me Zéhouri est un candidat qui fait la promotion du vivre ensemble’’. «Je ne vois pas par quel miracle le ministre Amedé Kouakou peut gagner ces élections. Ceux qui sont habitués à aller chercher les populations en sous-préfecture pour les faire enrôler en commune et qui sont candidats aux législatives dans la sous-préfecture, partent handicapés dans la mesure où ces électeurs enrôlés en commune ne peuvent plus idéalement leur servir », a-t-il dévoilé dans une salle bondée de monde.