Numérotation de 8 à 10 chiffres : Les effets pervers de la migration

La numérotation de la téléphonie en Côte d'Ivoire est passée de 8 à 10 chiffres depuis le 31 janvier 2021. Cette migration crée cependant de nombreux désagréments aux millions de consommateurs, qui se battent tant bien que mal pour s'adapter à cette nouvelle donne.

Numérotation de 8 à 10 chiffres : L'ARTCI révèle déjà des dysfonctionnements

Dans un communiqué dont Afrique-sur7 a reçu copie, l'Agence de régulation de la télécommunication en Côte d'Ivoire (ARTCI) fait remarquer des incidents liés à l’utilisation des applications de conversion des numéros de téléphone de 8 à 10 chiffres, notamment « PNN ARTCI » utilisée sous certaines versions ANDROID. Les problèmes rencontrés sont :

- La perte ou la modification de contacts dans les répertoires,

- Le dysfonctionnement de certains terminaux mobiles.

L’ARTCI s’excuse auprès des usagers pour ces désagréments. Elle les rassure que les numéros peuvent être restaurés.



Comment retrouver ses contacts ?

- Télécharger et ouvrir l’application « contacts » de Google

- Ouvrir le menu et sélectionner Paramètres

- Sous l’onglet « Gérer les contacts », appuyer sur Annuler les modifications

- Sélectionner le compte Google associé au téléphone

- Rétablir la liste de contacts telle qu’elle était à la date de son choix (avant

l’utilisation de l’application de conversion de numéros)

- Appuyer sur Confirmer.

Une mise à jour de l’application « PNN ARTCI » sous ANDROID sera disponible dans les prochains jours.

Pour plus de détails, l’ARTCI invite les utilisateurs à consulter le site https://pnn.artci.ci/#communique

La Direction Générale