RHDP-Divo: Pourquoi la candidature d' Amédé Kouakou divise

Membre du RHDP (parti au pouvoir ), Sanogo Kakou Serge (SKS) reste dubitatif sur les chances du ministre Amédé Kouakou, candidat du RHDP dans la circonscription électorale de Divo sous-préfecture, de ramener la victoire à son parti, au soir du samedi 6 mars 2021.

Sanogo Kakou Serge : "Le RHDP de Divo est plus que jamais divisé et diminué au niveau local par la faute d' Amédé Kouakou"

Le président du Mouvement national des jeunesses actives de Côte d’Ivoire (MOJACI), s'est exprimé le samedi 30 janvier 2021, lors d’une conférence publique qu’il a animée à Divo.

Selon Sanogo Kakou Serge, le ministre de l’Équipement et de l’entretien routier, par ailleurs coordonnateur régional du RHDP dans le Loh-Djiboua, a travaillé à sa propre gloire plutôt que d’adopter une attitude de « rassembleur ».

«Le RHDP de Divo est plus que jamais divisé et diminué au niveau local par la faute d'un ministre qui œuvre que pour sa propre gloire. Ils ont menti au président Alassane Ouattara, notre leader, sur les statistiques, mais les résultats de ces élections sous-préfectorales nous en diront plus», a-t-il fait savoir.

Une des preuves de la division qui règne au RHDP régional, c'est la candidature indépendante de l'ancien député Lassina Koné dit Bazo, ex secrétaire départemental du RDR, qui a décidé de défier le coordonnateur régional du parti au pouvoir.

Et le cas du député Bazo ne semblerait pas être un cas isolé dans la région du Lôh-Djiboua. «Quand on porte les insignes du RHDP en sous-préfecture et qu'on encourage le financement des candidatures indépendantes de nos proches pour faire tomber le candidat officiel du parti dans la commune, c'est la porte ouverte à tout et c'est dans cette situation que nous sommes», a lâché SKS.

Candidat du RHDP, le ministre Amédé Kouakou croisera le fer, le samedi 6 mars prochain, avec d’autres poids lourds de la région, notamment le Notaire-Conseil Me Zéhouri Bertin Paul-Arnaud que beaucoup présentent à Divo comme le plus grand favori de ces élections sous-préfectorales, pour sa connaissance du terrain, sa proximité d'avec la population et son profil de juriste, fin connaisseur des lois.