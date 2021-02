Grave accident sur l' axe Adjamé-Yopougon: Des blessés et un mort

Un grave accident de la circulation s’est produit, l’après midi du jeudi 4 février 2021, sur l'axe Adjamé-Yopougon, sur la voie express reliant ces deux communes de la ville d'Abidjan. Le bilan provisoire fait état de 35 victimes dont des cas graves et un mort certain.

Axe Adjamé-Yopougon : Un grave accident fait 35 victimes dont 1 mort

Un accident de la circulation survenu sur l’axe reliant la commune d’ Adjamé à celle de Yopougon, a fait au moins 35 victimes dont des cas graves, a-t-on appris ce jeudi après midi. Selon des témoins, le drame est survenu à la suite d’une collision entre un car de transport et un camion à proximité de la station Shell située sur cette voie express.

Le bilan provisoire dressé par les agents du Groupement des sapeurs-pompiers militaires (GSPM) déployés sur les lieux de l’accident, fait état de 35 victimes dont 5 cas graves présentant des factures diverses, et un décès certain. Les blessés, rapporte le GSPM, ont été transférés par ambulance dans les Centres hospitaliers universitaires (CHU) encore fonctionnels du district d’ Abidjan. Il s'agit notamment des CHU d’ Angré, de Cocody et de Treichville, et à l’ Hôpital militaire d’ Abidjan (HMA).

Les accidents de ce type, sont récurrents sur cette voie. En août 2020, sur l'axe Yopougon-Adjamé (dans le sens inverse), un carambolage impliquant plusieurs véhicules, avait fait au moins 18 victimes dont 3 morts et plusieurs blessés. Cet accident avait également eu des conséquences déplorables sur la fluidité de la circulation sur ce tronçon qui est resté embouteillé jusque tard dans la nuit. C'est le lieu d'interpeller les automobilistes et usagers de la route à faire preuve de prudence en ce début d'année 2021.

Le bilan dressé par le GSPM

Moyens engagés: 02 ambulances de grande capacité, 01 ambulance de réanimation, 01 véhicule de secours d'urgence, 01 fourgon, 02 motos rapides , médecin de garde et officier de garde sur les lieux. circulation fortement perturbée.

Opération terminée.

Bilan définitif 35 victimes

-03 transportées par l'AR11 au CHU de treichville

-10 par l'Al41 à l'HMA

-06 par par le VSU44 au CHU de cocody

-12 par l'AL11 au CHU d'Angre

-03 refusent de se faire évacuer et refusent de signer des décharges de responsabilités.

-01 décès certain.

Police constat et pompes funèbres sur les lieux