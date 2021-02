Montée de la Covid: Kandia Camara redoute la fermeture de l'école

La nouvelle montée de la covid -19 en Côte d'Ivoire inquiète énormément Kandia Camara devant la montée de nombres de cas. La ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle l'a fait savoir le mardi 2 février 2021 au cours d'une rencontre avec la grande famille éducative.

Nouvelle montée de la covid -19 : Ce que recommande Kandia Camara

À la date du 2 février 2021, la Côte d’Ivoire compte donc 28 607 cas confirmés, dont 26 724 personnes guéries, 158 décès et 1 725 cas actifs, fait remarquer le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Depuis le 20 décembre 2020, la pandémie a monté en puissance et les chiffres sont devenus affolants. Devant cette situation, Kandia Camara a jugé utile de s'adresser à la commune éducative ivoirienne.

Mardi 2 février 2021, la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle a noté un relâchement dans l'application des mesures barrières, principalement le port des masques de protection, le lavage des mains et la distanciation physique. "Les données disponibles indiquent que la majorité des nouveaux cas positifs de COVID-19 est survenue chez les jeunes âgés de moins de 35 ans et ont en commun la fréquentation des lieux festifs (boîtes de nuit, bars, etc.) ou la participation à des événements sociaux, culturels et artistiques (mariages, concerts, spectacles, etc.)", a déclaré la première responsable de l'école ivoirienne.

Poursuivant, Kandia Camara a indiqué que devant l'avancée de la covid -19, le gouvernement ivoirien pourrait être amené à prendre des mesures plus sévères pouvant aller à la restriction des déplacements, le confinement des populations et surtout la fermeture de l'école. Pour elle, un tel scénario aura de lourdes conséquences sur l'école ivoirienne. "Nous devons donc tout mettre en œuvre pour ne pas arriver à cette éventualité", a-t-elle préconisé.

Kandia Camara a donc recommandé aux gestionnaires des structures scolaires de créer les conditions de l’application rigoureuse des mesures barrières. Elle n'a pas manqué de conseiller aux parents d'élèves d'approvisionner de façon conséquente leurs enfants en masque de protection et en flacon de gel-main. La ministre a également demandé aux élèves de s'approprier les pratiques d'hygiène individuelles et collectives.