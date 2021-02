Guillaume Soro envoie un message à des chefs coutumiers

Au nom de Guillaume Soro, la délégation communale Générations et peuples solidaires (GPS)-Yopougon a rendu une visite à la mutuelle de la chefferie de Port-Bouët, le mercredi 3 février 2021. Les émissaires de l'ancien président de l'Assemblée nationale étaient porteurs d'un message pour les gardiens de la tradition.

Ce que les envoyés de Guillaume Soro ont confié à la chefferie de Port-Bouët

Cela fait plus d'un an que Guillaume Soro est en exil dans l'hexagone. L'ancien chef de la rébellion ivoirienne a claqué la porte au nez d'Alassane Ouattara quand celui-ci lui a demandé de rejoindre le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), le parti au pouvoir. "Oui, j'ai choisi de ne pas m'engager au sein du RHDP unifié. Ainsi je n'ai pas pris part au congrès du 26 janvier dernier au stade Félix Houphouët-Boigny. Grave erreur ! Grave faute ! Ont tôt fait de clamer certains de mes compères. Mais voyez-vous je suis homme plus au jugement de l'histoire qu'au jugement des hommes", a-t-il martelé le 8 février 2019 dans son discours de démission.

Depuis, les relations entre Alassane Ouattara et son ancien Premier ministre sont extrêmement tendues. La justice ivoirienne a d'ailleurs condamné Guillaume Soro à 20 ans de prison ferme dans l'affaire de recel de deniers publics détournés et de blanchiment de capitaux. Retranché dans l'hexagone, le député de Ferké dont la candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2020 a été rejetée, continue de se battre contre le régime de son ancien mentor en mobilisant ses militants de la Côte d'Ivoire.

Mercredi 3 février 2021, sur recommandation de leur leader, des membres de la délégation communale GPS de Yopougon ont eu un échange avec la mutuelle de la chefferie de Port-Bouët 2. Il s'agissait pour Yeo Baba, le délégué communal et ses camarades, de présenter les voeux du Nouvel An de la part de Guillaume Soro. Les chefs coutumiers ont à leur tour formulé des bénédictions en faveur du patron des soroistes.