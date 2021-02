Législatives : Ce qui se prépare entre Ouattara et les candidats RHDP

À un moins d'un mois des élections législatives, Alassane Ouattara affûte ses armes. Le président ivoirien a pour objectif de rafler la majorité des sièges à l'Assemblée nationale. Et pour cela, quelque chose se prépare entre le chef d'Etat et les candidats du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).

Alassane Ouattara, réélu malgré les protestations

Alassane Ouattara a été réélu le samedi 31 octobre 2020 pour un 3e mandat à la tête de la République de Côte d'Ivoire. L'ancien allié du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) d'Henri Konan Bédié a dû faire face à de vives manifestations de l'opposition tant à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, qu'à l'intérieur du pays.

Le scrutin présidentiel s'est tenu dans une atmosphère surchauffée. Deux candidats, notamment celui du Front populaire ivoirien (FPI) et du plus vieux parti politique ivoirien, ont refusé de prendre part au processus électoral. Henri Konan Bédié et Pascal Affi N'guessan, deux poids lourds de la classe politique ivoirienne, ont soutenu que la Constitution n'autorisait pas le président sortant à briguer un 3e mandat. Selon le bilan officiel, la crise ivoirienne survenue au lendemain de la présidentielle a fait 84 morts et 484 blessés.

Ouattara en quête de majorité pour son 3e mandat

La victoire d'Alassane Ouattara n'est pas reconnue par l'opposition ivoirienne qui avait même annoncé la création d'un Conseil national de transition (CNT), dirigé par le patron du PDCI-RDA. Ce nouvel organe avait pour mission de mettre en place un gouvernement de transition, de préparer l'organisation d'élections crédibles, transparentes et inclusives, mais également de convoquer des assises nationales pour la réconciliation nationale en vue du retour à une paix définitive dans le pays.

Finalement, l'investiture du nouveau président élu a eu lieu le lundi 14 décembre 2020 au palais de la présidence ivoirienne. Il a prêté serment devant la Nation ivoirienne et dirigera le pays pour cinq ans. Désormais, l'adversaire de Laurent Gbagbo à la présidentielle de 2010 est conscient que pour mieux gouverner, il lui faut s'assurer la majorité à l'Assemblée nationale.

Législatives: les candidats RHDP sous pression

Selon des informations relayées par Nord Sud Info, une rencontre est prévue entre le président ivoirien et les candidats aux législatives issus de son parti politique. Alassane Ouattara échange avec ses cadres le mardi 16 février 2021 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan.

Notre source indique que les 255 candidats du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix recevront des mains de l'époux de Dominique Ouattara le "manuel du candidat". Le document en question renferme le plan de campagne électorale qui est décliné en plusieurs chapitres, notamment l'argumentaire de campagne, la carte d'identité de la circonscription, la gestion du scrutin et le plan de campagne, poursuit notre confrère.

La bataille s'annonce très rude pour le camp présidentiel d'autant plus que le FPI et le PDCI qui ont boudé l'élection présidentielle d'octobre 2020, ont décidé de participer aux législatives. Ils entendent bien prouver que le RHDP est minoritaire sur la scène politique en lui faisant mordre la poussière.