Tanzanie: Emma Lohoues séjourne à la Prison Island de Zanzibar

La belle influenceuse ivoirienne, Emma Lohoues, profite pleinement de ses vacances du côté de la Tanzanie, en Afrique de l’Est.

Après un séjour, Emma Lohoues décrit la prison de Zanzibar

La jeune et belle actrice ivoirienne Emma Lohoues fait partie des personnalités du showbiz les plus influentes de Côte d'Ivoire, voire en Afrique. Elle est également une véritable femme d'affaires. En plus de posséder un somptueux institut de beauté, elle lance par moments des castings afin de recruter des jeunes filles à qui elle offre du boulot.

Dans une récente sortie sur la toile, elle a exhorté les jeunes filles ivoiriennes à se battre dans la vie, tout en révélant avoir bataillé très fort pour se faire une place au soleil. ''Moi que vous voyez aujourd'hui là, j'ai eu à travailler dans des instituts ; j'ai eu à être insultée par des patrons...Pour être actrice, je ne suis pas passée par la petite porte ; j'ai eu à me faire insulter, ridiculiser et rejeter dans des castings. J'ai eu un petit magasin avant d'avoir un institut de beauté et là, je pense que je n'ai encore rien fait...Arrêtez de tendre la main. Bougez-vous ! C'est de petit boulot à petit boulot qu'on arrive à ce dont on a toujours rêvé. Pour réussir, il faut faire preuve d'abnégation, de courage ; d'échec en échec, on finit par réussir'', a conseillé Emma Lohoues.

Epanouie, la jeune business woman profite véritablement de la vie. Elle est actuellement hors de la Côte d’Ivoire. La fille d'Eugène 1er s’est offerte de belles vacances de rêve. Après un séjour de quelques jours à Dubai aux Emirats Arabes-Unis, l’ex copine de feu Dj Arafat se trouve en Tanzanie, plus précisément à Zanzibar, un magnifique archipel situé au large des côtes de l'Afrique de l'Est. Emma Lohoues ne manque pas de poster des photos et des vidéos de son séjour sur les réseaux sociaux.

Après une visite touristique à la Prison Island de Zanzibar, Emma Lohoues a tenu à décrire ce lieu paradisiaque. ‘’PRISON ISLAND est juste magnifique, elle n’a pas pu servir de prison comme son nom l’indique parce qu’elle n’était pas encore finie quand l’esclavage a été aboli en juin 1873. Elle a donc été utilisée pour la mise en quarantaine de personnes malades de la fièvre jaune, du paludisme, du choléra et autres maladies infectieuses... Aujourd’hui, elle sert de site touristique… ‘’, a-t-elle posté sur sa page Facebook.