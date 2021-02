People : Traitée de lesbienne, la rappeuse Nash se métamorphose

Après ses abondantes larmes versées sur les réseaux sociaux, la rappeuse Nash a décidé de donner une cinglante réponse à ses détracteurs. La Go cracra du Djassa, accoutumée à un style de garçon manqué, est récemment apparue dans un style beaucoup plus féminin.

La rappeuse Nash troque les flottes et polos contre une robe de soirée scintillante

"Voulez-vous avoir ma mort sur votre conscience ?" Telle était la principale récrimination de Natacha Flore Sonloue alias Nash, à ses nombreux détracteurs. L'artiste rappeuse était en effet traitée de lesbienne par bon nombre de ses followers. Et ce, en raison de son style très masculin. D'autres internautes poussent d'ailleurs le bouchon jusqu'à citer des noms, notamment la nommée Maussy Gwladys, avec qui la go aux « Yeux dédja » aurait copulé.

C'est vraisemblablement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, car l'ambassadrice de l'UNICEF a littéralement explosé sur les réseaux sociaux. Après avoir versé d'abondantes larmes, la jeune rappeuse est montée sur ses grands chevaux pour apporter la réplique à ses détracteurs. Tout en postant une photo d'elle avec son amoureux, l'homme de sa vie, Nash s'est totalement lâchée.

« À partir d'aujourd’hui, fermez vos g... une bonne fois pour toutes après cette photo et ce post. Si ça peut vous faire plaisir (...) Voici celui qui partage ma vie que j'aime énormément et qui m'aime avec mon style et tel que je suis, il me connait mieux que vous tous. Je vous ai toujours dit qu'il ne vit pas ici », a déclaré la filleule de Boni RAS, avant d'ajouter, entre deux sanglots : « J'en ai marre d'être salie. J’ai choisi de marcher avec le seigneur JÉSUS pour faire les choses comme lui il veut. Donc, laissez-moi mener ma vie selon les instructions du Saint-Esprit. Pardon à toute ma famille, mes proches, qui seront blessés de voir mon chéri exposé. » « Pardonnez-moi, mais comprenez-moi, je n'en peux plus, j'ai craqué », s'est-elle excusée auprès de ses proches et autres fans qui lui vouent encore respect et considération.

La promotrice du festival Hip Hop Enjaillement a par ailleurs donné une autre réponse à ses détracteurs en apparaissant sur une scène, totalement métamorphosée. Robe de soirée noire en toute brillance, un blazer, le tout sur une paire de talons aiguille, avec des nattes. C'est à croire que la jeune rappeuse veut désormais rabattre le caquet à tous ses détracteurs.