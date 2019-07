Eunice Zunon traitée de lesbienne: voici toute la vérité

La jeune comédienne ivoirienne Eunice Zunon s’est enfin exprimée sur les rumeurs qui stipulaient qu’elle entretiendrait une relation amoureuse avec une autre fille.

Eunice Zunon: ‘’Qu’ils cherchent encore sinon moi je ne suis pas lesbienne’’

La jeune web humoriste ivoirienne, Eunice Zunon a été au coeur d’une vive polémique sur la toile le week end dernier. Des photos de la comédienne dans un style ‘’boys’’ en compagnie d’une autre fille ont envahi les réseaux sociaux. Et cette jeunesse fille a été présentée comme la petite amie d’Eunice Zunon. Cette rumeur a suscité de nombreuses controverses sur la toile et la version de la talentueuse comédienne était attendue de tous.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux ce mardi après midi, la jeune comédienne ivoirienne a affirmé que toutes ces photos diffusées sur la toile ainsi que toutes les spéculations qui en ont découlé, avaient pour unique objectif de nuire à son image.

« Lorsque je vois toutes ces photos de moi sur les réseaux sociaux, j’ai de la peine pour certaines personnes qui refusent de voir les autres dans la joie et le bonheur. Voulant me nuire, ils vont jusqu’à créer des soucis à mes proches. C’est vraiment méchant’’, a déclaré Eunice Zunon avant de donner plus d’informations sur la jeune fille présentée comme sa petite amie.

‘’Cette fille sur la photo est ma meilleure amie, ma sœur. Elle et moi avons grandi ensemble et sommes de véritables complices. Sa mère est aussi ma maman. Je visite régulièrement sa famille qui réside à Yopougon. Dire à son amie que je t’aime ou je t’apprécie ne veut pas dire qu’on est lesbienne. Qu’ils cherchent encore, sinon moi je ne suis pas lesbienne. Aujourd’hui, à cause de la méchanceté de ces personnes, ma sœur a du mal à se balader. Cela, de peur que l’on ne l’injurie ou la traite de lesbienne elle aussi‘’, a soutenu Eunice Zunon.

Malgré tout ce qui se raconte sur sa personne, la web influence ivoirienne semble encore plus déterminée et n’entend pas s’attarder sur ces rumeurs. ‘’Mes vidéos sont applaudies par de nombreuses personnes qui m’aiment, et c’est le plus important pour moi. Actuellement, je suis à fond dans la promotion de ma musique. Aucune tentative visant à me déstabiliser ne va porter ses fruits. Continuez à imaginer des méchancetés sur des personnes qui cherchent à se faire une place au soleil‘’, a conclu Bp Bouche pointue qui a également annoncé qu’elle tiendra son tout premier spectacle dans les semaines à venir.