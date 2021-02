High-tech : "Guerre" Facebook-Apple autour de la Montre connectée ?

Dans la sphère de la high-tech, à l’ère de la 5G, les entreprises qui opèrent dans les Technologies de l’information et de la communication (TIC) ne se font véritablement pas de cadeau. Facebook et Apple sont d'ailleurs en passe de se livrer une guerre technologique autour de la montre connectée.

High-Tech : La montre connectée, pomme de discorde entre Facebook et Apple ?

Rendre la vie agréable avec les commodités qui vont avec. Cela est bien possible grâce aux technologies de plus en plus révolutionnaires de la haute technologie. Aussi, avec l’intelligence artificielle, ces firmes spécialisées dans la High-Tech ne cessent-elles de pousser l’innovation dans les hauts de gamme et à la limite de l’impensable.

Dans cette dynamique, ces entreprises ne se font véritablement pas de cadeau. C’est d’ailleurs à cette guerre de technologie que Facebook et Apple sont en passe de se livrer dans les mois à venir. À en croire le média américain The Information, l’entreprise chère à Mark Zuckerberg avance à grandes enjambées dans un projet de montre connectée. Le joyau technologique, dont le montage final est en voie de finition, pourrait être commercialisé dès l'année prochaine.

En effet, la montre connectée, déjà mise sur le marché par Apple sous la licence Apple Watch, est, comme son nom l’indique, une montre qui a la particularité d’avoir de multiples capteurs destinés à suivre les constantes de l’utilisateur, aussi bien quotidiennement que lors de ses séances de sport.

Aussi, cette montre pourrait comprendre des services de Messenger et Whatsapp, services du réseau social Facebook. Fonctionnant sous Android, avec le système de Google, cette montre sera une véritable révolution technologique et un partenaire précieux pour l’homme, d’autant plus que les AVC et autres maladies métaboliques sont monnaie courante de nos jours. Suivre régulièrement ses constantes à partir d’une simple montre, il fallait vraiment y penser.

Il faut cependant noter que le géant américain Apple avec sa Apple Watch est déjà en vente sur le marché de la technologie. L’arrivée de la montre connectée de Facebook va nécessairement ouvrir la porte de la concurrence entre les deux firmes américaines, comme cela a été donné de constater sur d'autres technologies.

