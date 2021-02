Que devient Sery Dorcas, Miss CI 2005 et ex-épouse de Didier Zokora?

Née le 30 mai 1985 à San-Pédro, dans le Sud-ouest de la Côte d’Ivoire, Sery Dorcas est élue Miss Côte d'Ivoire 2005 à la Finale du concours de beauté du 03 Juin de la même année, après avoir été désignée reine de la beauté de la région de Daloa, sa ville d’origine. Elle succédait ainsi à Tania Kessié.

Sery Dorcas: Deux évènements heureux pour la belle Miss Côte d’Ivoire 2005

“Daloa étant ma ville maternelle, le choix a été très spontané. L’accueil très chaleureux de ma famille présente, une organisation irréprochable du comité régional dans une ambiance très conviviale avec les autres candidates. Mais nous étions toutes aussi belles les unes que les autres, habillées et maquillées comme des princesses mais le choix du jury a été porté sur moi me qualifiant pour la Finale du 03 Juin 2005”, se souvient-elle..

“A la finale, la concurrence était rude et il fallait faire en sorte que ton passage soit remarqué. J’avais décidé de rester moi-même, prendre du plaisir car, pour moi, ce n’était qu’un jeu. Ma stratégie a marché parmi les 24 candidates, j’ai fait une prestation remarquée et très appréciée de tous grâce à Dieu. Depuis ce jour, j’ai représenté mon pays partout; j’ai passé une année inoubliable”, fait savoir Sery Dorcas en passe de devenir une célébrité de premier plan en Côte d’Ivoire.

Intrépide femme de conviction, la vie de Sery Djehi Dorcas Marie-Pierre rime avec célébrité et scandale. Son sacre national de Miss Côte d'Ivoire, la met sous les projecteurs et devient le trophée de toutes les convoitises.

Très élégante, Sery Dorcas fait partie des miss les plus adulées, taillée par le Comité Miss Côte d’Ivoire (Comici), présidé par Victor Yapobi. Et les millions de fans de la miss de Daloa étaient impatients de voir l’homme qui partageait sa vie amoureuse.

Sery Dorcas, d’une vie de rouquine

Journaliste de formation, Sery Dorcas entend faire carrière dans la Mode et finir un top model de renom en Afrique et dans le monde.

Comptée aujourd’hui parmi les plus belles femmes de la Côte d’Ivoire et d’Afrique, les choses n’ont toujours pas été faciles pour “Mapi”.

En effet, Sery Dorcas, la nouvelle égérie de la célèbre chaîne de télévision ivoirienne, Life TV de Fabrice Sawegnon, est une rouquine à la naissance. Elle grandit avec beaucoup de frustrations.

S'exprimant sur son changement de teint, elle affirme n’avoir jamais eu recours aux injections ni aux gélules en dehors de lait corporel ainsi qu'une crème de visage.

"J'ai eu une revanche. Je suis rouquine. Les rouquines et albinos, il y a de cela des années, étaient malmenées, brimées. Ça m’a traumatisée. Ça me traumatisait beaucoup et j’en avais fait un complexe. Je trouvais que je ne ressemblais pas aux autres. Je trouvais que je ressemblais peut-être à une bête de foire. Je ne me voyais pas suffisamment belle. En gros, je ne trouvais pas ma place. Puis en grandissant, j’ai pris confiance en moi et tous les jours, mes parents n'arrêtaient pas de me dire que ma différence me rendait belle et non moche. J’ai construit ma carapace et j’ai gagné en assurance”, relate-t-elle.

A ses temps perdus, elle met en place plusieurs activités dont l’ouverture de la boutique de vente de vêtements et accessoires de mode "Red Carpet" et une émission télévisée sur le relooking intitulée "La mode à 0 budget".

Sery Dorcas, une vie amoureuse remplie mais...

La Miss CI 2005 vit en ce moment sur des nuages de bonheur après son divorce d'avec l’international footballeur ivoirien Didier Zokora avec qui elle eut une belle petite fille prénommée Ivana.

Sery Dorcas a reçu récemment une bague de diamant de son amoureux, Félix Hodonou, un richissime homme d'affaires. Elle annonce en 2018 ses fiançailles sur les réseaux sociaux avec le numéro 2 du groupe Voodoo Communication dont Fabrice Sawegnon est le directeur général.

Le sieur Félix Hodonou, milliardaire Ivoiro-Béninois, met les bouchons doubles pour s’accaparer la reine de beauté. Il parvient à faire la dot de Sery Dorcas à hauteur de 100 millions de FCFA.

Sery Dorcas enceinte de l’homme d'affaires Félix Hodonou

Mais “Mapi”, la belle antilope de Daloa qui s’était entichée de Didier Zokora, a eu du mal à se décider de s’éloigner du footballeur qui courait déjà les jupons d’une autre, sans gène, devant Sery Dorcas.

« Je suis toujours légalement mariée. Jusqu’à preuve du contraire, je ne suis pas encore venue vous montrer mon acte de divorce. Donc je considère que je suis encore mariée », avait-elle fait savoir sur les antennes de Fréquence 2 alors que Zokora était en couple avec Miss Ginakas.

« Le divorce met beaucoup de temps mais ce n’est pas le cas, non du tout. Quand tu n’es pas encore légalement divorcée, tu n’as pas le droit de t’afficher; ça c’est quand tu veux respecter l’autre et respecter la loi mais les africains n’ont aucune considération de ces choses », déplorait-elle.

«En instance de divorce» en 2018, l’ex-capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Didier Zokora dit Maestro comme le surnomment les Ivoiriens, ira même récupérer sa Mercedes ML offerte à Sery Dorcas.

Chroniqueuse actuellement sur la chaîne Life TV dans l'émission Life Weekend, Sery Djehi Dorcas mène paisiblement sa vie amoureuse avec Hodonou. Le genre d’atmosphère à favoriser une projection, à faire un enfant, pourquoi pas.

Sery Dorcas n’a pas encore donné l’information, mais les supputations vont bon train. Et les déductions la donneraient enceinte de son deuxième enfant depuis fin décembre 2020.

Sur Instagram, Sery Dorcas a déjà publié une vingtaine de photos montrant son embonpoint et surtout sa joie de vivre. Pour son mariage, rien n’a filtré.

Devrait-on assister dans les jours à venir à la célébration de deux évènements heureux pour la belle Miss Côte d’Ivoire 2005?