Titrologie du 3 mars 2021: Gbagbo revient, Cissé Bacongo et sa colistière Adjaratou se bagarrent à Koumassi

La Titrologie du 3 mars 2021 ou revue de presse de l'actualité ivoirienne - Les Unes des journaux en Côte d'Ivoire sont dominées par la campagne électorale des élections législatives du 6 mars prochain. L'actualité ivoirienne, c'est aussi les violents affrontements d'hier entre les partisans d'une même liste à Koumassi (Bacongo-Adjaratou Traoré) et la découverte d'une importante quantité de drogue saisie à Angré d'une valeur de plus de 25 milliards de FCFA.

Titrologie du 3 mars 2021: Bacongo fait des précisions sur ce qui s'est passé à Koumassi avec sa colistière Adjaratou

Plus rien ne va entre Cissé Bacongo, le maire de Koumassi, et sa colistière Adjaratou Traoré qui conduisent la liste RHDP dans ladite commune au Sud d'Abidjan pour les élections législatives du 06 mars 2021. C'est ce qu'évoquent Soir Info, L'Inter et l'Intelligent d'Abidjan. Le dernier quotidien rapporte les explications de l'ancien de l'Enseignement supérieur, puis de la Fonction publique.

Le quotidien gouvernemental, Fraternité matin, pour sa part, annonce le déplacement du chef de l'Etat ivoirien à Paris. Le président Alassane Ouattara devrait rencontrer son homologue français Emmanuel Macron ce mercredi à l'Elysée. "De grosses surprises annoncées" concernant le cas Guillaume Soro, fait savoir Abidjan 24.

L'Essor ivoirien évoque le meeting tenu à Abobo par Kandia Camara soutenue par le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo pour "galvaniser les électeurs" devant "l'indiscipline" des candidats indépendants Diakité et Falikou" qui "subiront la rigueur des textes du parti présidentiel, le RHDP.

Par ailleurs Laurent Gbagbo appelle les Ivoiriens à voter les candidats EDS et PDCI et ignore le FPI de Pascal Affi N'Guessan. Nombreuses sont les Unes qui ont relayé les consignes de vote de l'ancien chef de l'Etat ivoirien Laurent Gbagbo qui prépare activement son retour en Côte d'Ivoire.

Tiken Jah tire à boulets rouges sur Bédié, Ouattara, Gbagbo et conssorts

Le quotidien Le Sursaut fait la part belle à ses lecteurs avec une interview exclusive de la star africaine de reggae. L'Ivoirien "Tken Jah Fakoly crache ses vérités: la classe politique actuelle ne mérite pas qu'on meurt pour elle", titre le journal. Cette sortie du descendant des Fakoly intervient à trois jours des élections législatives ivoiriennes et quatre mois après l'élection présidentielle boycottée par l'opposition revenue depuis à la table de négociation avec le pouvoir en place d'Alasane Ouattara.