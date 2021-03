Abandonné par ses proches, Guillaume Soro retrouve le sourire

En exil en Europe depuis un an, Guillaume Soro a assisté impuissant au départ de plusieurs de ses proches pour le camp d'Alassane Ouattara. L'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne peut néanmoins compter sur le soutien de certaines personnalités politiques qui continuent de lui témoigner leur soutien.

Guillaume Soro et son rêve brisé

Alassane Ouattara n'a pas supporté le refus catégorique de son "fils" Guillaume Soro de rejoindre le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Le député de Ferké a poliment rejeté la proposition du président ivoirien qui tenait à le voir militer au sein du parti au pouvoir. L'ancien chef de la rébellion a même préféré quitter le douilleux fauteuil de la présidence de l'Assemblée nationale plutôt que de revêtir le constume d'houphouëtiste.

Guillaume Soro a rêvé de s'installer au palais présidentiel, mais sa candidature à l'élection présidentielle de fin octobre 2020 a été rejetée par le Conseil constitutionnel. Il faut rappeler que le fondateur du mouvement politique Générations et peuples solidaires (GPS) avait déjà entamé un exil suite à son arrestation manquée le 23 décembre 2019, alors qu'il tentait de renter à Abidan après un long moment d'absence. L'ex-secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI), au sein duquel il a fait la connaissance de Charles Blé Goudé, a d'ailleurs éré condamné à 20 ans de prison ferme par la justice ivoirienne.

Meité Sindou, Alphonse Soro et Kanigui lâchent Guillaume Soro

Loin de sa terre natale, Guillaume Soro a entamé un exil dans l'hexagone depuis le 23 décembre 2019. Les relations entre lui et le chef de l'Etat ivoirien sont rompues. Le député de Ferké est aujourd'hui l'adversaire politique d'Alassane Ouattara et du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix, le parti au pouvoir. Il a combattu bec et ongles la candidature de son ancien mentor pour un 3e mandat à la tête de la République de Côte d'Ivoire.

Au moment où il mène un véritable combat contre ses alliés d'hier, le leader des soroistes perd des compagnons de lutte qui ont décidé de lui tourner le dos. Meité Sindou, Alphonse Soro et Soro Kanigui Mamadou ont choisi de se blottir dans les bras de l'ex-Premier ministre d'Alassane Ouattara. Alphonse Soro, chef de file de l'Alliance national pour le changement (ANC) accuse Guillaume Soro de les avoir trahis.

Abandonné par ces figures de GPS, "Bogota" se réjouit d'avoir encore dans ses rangs Patricia Balme, "une femme fidèle et loyale jusqu’au bout. "Quand les ouailles s’envolent pour ne pas dire pire, elle demeure stoïque malgré tout", a tweeté le natif de Kofiplé.

La communicante française n'est pas restée insensible à ces mots de Guillaume Soro. "Merci Cher Président, la fidélité et la loyauté sont rares dans le monde politique, vous et moi en savons quelque chose. Votre combat est légitime, votre engagement pour le retour de la démocratie en #Cotedivoire mérite tous les soutiens, le mien vous est acquis et indéfectible", a-t-elle répondu.