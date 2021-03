Mort de Irié Lou Colette: Blé Goudé pleure une pionnière du vivrier

Mort de Irié Lou Colette - Charles Blé Goudé rend hommage à Irié Lou Colette décédée le vendredi 5 mars au Chu d’Angré. “J'ai une pensée émue pour les femmes des marchés Gouro”, a écrit le président du COJEP.

Mort de Irié Lou Colette: Blé Goudé ému pour les femmes des marchés Gouro

Charles Blé Goudé, l’ancien ministre de la jeunesse de Laurent Gbagbo présente ses “condoléances les plus attristées au monde agricole affligé” suite au décès de la présidente de la FENACOVICI, Irié Lou Colette.

“Je pleure ce matin la disparition d'une pionnière du monde du vivrier”, a indiqué l’ancien prisonnier de la Cour pénale internationale en liberté conditionnelle à LA HAYE.

Selon Blé Goudé, par son dynamisme, Madame Irié Lou Colette aura marqué et impacté le milieu agricole en Côte d'Ivoire. Elle avait en projet de faire de notre pays, le grenier de l'Afrique de l'Ouest.

“Malheureusement, elle est tombée hier, laissant derrière elle les marchés gouros orphelines et d'énormes chantiers.Je me joins aux ivoiriens qui la pleurent. J'ai une pensée émue pour les femmes des marchés Gouro dont elle était la présidente. Je présente mes condoléances les plus attristées au monde agricole affligé. ADIEU ma pionnière, repose en paix!” , a pleuré l’ex-détenu du pénitencier de Scheveningen.

Charles Blé Goudé a rejoint l’ancien président ivoirien dans la prison de la CPI en 2014. Un centre pénitentiaire unique au monde où se côtoient chefs d’États déchus, anciens ministres ou miliciens, tous poursuivis pour les crimes les plus graves.

Souleymane Diarrassouba salue la mémoire d’une “grande figure du Commerce” - Mort de Irié Lou Colette

A sa suite, c'est le ministre du Commerce et de l’Industrie, Souleymane Diarrassouba qui a rendu un hommage, à son tour, à la brave paysanne et compagnon de Irié Lou Madeleine.

«C'est avec tristesse que j'ai appris hier vendredi 05 mars 2021 le décès de Madame Irié Lou Colette, Présidente de la Fédération Nationale des Coopératives du Vivriers de Côte d'Ivoire (FENACOVICI). Je voudrais saluer la mémoire de cette grande figure du Commerce, pionnière du secteur du vivrier qui s'est battue pour l'organisation de la filière.

Je présente mes condoléances les plus attristées et celles du Ministère du Commerce et de l'Industrie à sa famille biologique et à sa famille professionnelle. Puisse son âme reposer en paix», a indiqué Souleymane Diarrassouba.

Mère de deux enfants, Irié Lou Irié Colette a tiré sa révérence vendredi à Abidjan, quatre ans après le décès de son époux en février 2017.

Véritable modèle de réussite, Irié Lou Colette s’est construit un nom à jamais gravé dans la mémoire collective en Côte d'Ivoire. C’est ainsi qu’en 1983 elle fonde son premier marché à Treichville, dans le sud d’Abidjan.

L’ex-collaboratrice du président feu Charles Diby KOFFI du Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire (CESEC), Colette a occupé également d’autres postes de responsabilité dans des ONG et autres organisations de la société civile ivoirienne.

Mort de Irié Lou Colette