Kéké Kassiri: "Tina Glamour est imprévisible et pas facile à vivre‘’

Le chanteur ivoirien Kéké Kassiri est revenu sur son aventure amoureuse avec dame Logbo Valentine alias Tina Glamour, la mère de feu Dj Arafat.

Kéké Kassiri revient sur sa séparation d'avec Tina Glamour: "Elle est partie sans me dire parce qu’elle avait déjà les sous"

Kéké Kassiri, l’ex époux de Tina Glamour, était l’invité de l’émission Peopl’Emik ce vendredi 5 mars 2021. Il est revenu sur son aventure avec la mère du Beerus Sama.

‘’Nous étions très tendances à l'époque. Nous pratiquions la musique à fond la caisse. Tina était membre du groupe RAS. Elle appréciait également ma musique. C'est donc dans ce contexte que nous nous sommes rencontrés’’, a-t-il raconté.

Puis d’ajouter: ‘’Imprévisible et pas facile à vivre. Mais j'ai réussi à vivre avec elle pendant 10 ans. "Tina Glamour est une très belle femme. Une grande et intelligente dame. Les bonnes choses ne durant pas, notre relation n'a duré que 10 ans. Elle est certes imprévisible et pas facile à vivre, mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre avec elle parce que moi, j'ai réussi à le faire. Nous ne sommes plus ensemble mais humainement, nous nous voyons à cause de notre fille Carla‘’.

Mais Kéké Kassiri a été confronté aux propos de Tina Glamour, évoquant les raisons de leur séparation. ‘’Je l’ai quitté parce que j’ai perdu mon père en 2008, il ne m’a pas assistée moralement, physiquement. Il ne m’a assistée nulle part", avait indiqué la mère de Dj Arafat.

Pour sa défense, Keké Kassiri a affirmé que: "j’ai quand même donné 2, 8 millions de Fcfa pour les funérailles de papa, et moi aussi j’avais perdu quelqu’un à la période… Après, elle est partie sans me dire parce qu’elle avait déjà les sous dans sa main. Tu reçois l’argent, tu disparais, je ne te vois plus", a-t-il témoigné.