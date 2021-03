A Abidjan pour les obsèques, Koffi Olomidé raconte Hamed Bakayoko

Le chanteur congolais, Koffi Olomidé, est arrivée mardi à Abidjan pour prendre part aux obsèques du Premier ministre Hamed Bakayoko. Il a affiché sa tristesse face à cette tragique disparition tout en faisant des révélations sur ses rapports avec le défunt.

Koffi Olomidé: ''Hamed et moi, c'est 36 ans d'amitié ''

La Côte d'Ivoire est en deuil. Le Premier Ministre et ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, est décédé le mercredi 10 mars 2021 en Allemagne.

Agé de 56 ans, le maire de la commune d’Abobo n’a pas survécu à ce cancer de foie pour lequel il avait été hospitalisé il y a quelques jours à l’Hôpital américain de Paris, avant d'être transféré en Allemagne le samedi 6 mars dernier.

Sa disparition cristallise présentement l’actualité en Côte d’Ivoire. Les hommages à l’illustre disparu, fusent de partout. Hommes politiques, artistes, footballeurs et bien d’autres célébrités ne cessent de rendre hommage à Hambak.

Un hommage national sera rendu à l'illustre disparu ce mercredi 17 mars 2021 au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpé. A cet effet, plusieurs artistes nationaux et internationaux sont attendus.

Le célèbre artiste congolais Koffi Olomidé dont la présence avait été confirmée par le ministre Mamadou Touré, est effectivement arrivé à Abidjan dans la soirée du mardi.

Accueilli par des journalistes, le chanteur en a profité pour s'exprimer à nouveau sur la tragique disparition du Premier ministre Hamed Bakayoko.

"Dix (10) jours avant son décès, certaines personnes prenaient plaisir à annoncer la mort de Hamed Bakayoko sur la toile. Sans avoir les vraies informations, je n'y portais pas vraiment attention. Cela, bien que je sois inquiet. Je me référais toujours à son homme de confiance pour avoir les vraies infos. Il me rassurait. Jusqu'à ce qu'un soir, mon téléphone se mette à crépiter de partout. On m'annonce le décès de Hamed Bakayoko. J'ai littéralement fondu en larmes. Un coup très dur'', a-t-il confié tout en faisant des révélations sur ses rapports avec le défunt.

''Hamed et moi, c'est 36 ans d'amitié. Je suis vraiment fier et honoré d'avoir fait partie de ses amis. Hamed était un homme de paix, un homme d'adhésion, de cohésion, de rassemblement, d'harmonie. C'est comme ça qu'il a gravi les échelons. De journaliste au journal Le Patriote, il est devenu plus tard Premier ministre. Il pouvait même encore aller plus loin dans sa carrière politique. Ça fait mal ! Mais c'est la vie. Seul Dieu décide de tout. Personne ne peut défaire ce que Dieu fait", a ajouté Koffi Olomidé.