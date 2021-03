Drogba et Copa Barry effondrés après le décès d'Hamed Bakayoko

Les anciens internationaux ivoiriens, Didier Drogba et Copa Barry, ont réagi suite au décès du Premier ministre ivoirien Hamed Bakayoko.

Copa Barry à Hamed Bakayoko: ‘’Il y a un an, tu enterrais ton fils Arafat. Aujourd'hui, c’est toi qui pars le rejoindre''

Le Premier ministre ivoirien Hamed Bakayoko est décédé le mercredi 10 mars 2021 en Allemagne des suites d’un cancer. Une triste nouvelle qui continue de susciter de nombreuses réactions.

L’ancien gardien de but des Éléphants de Côte d’Ivoire, Copa Barry, a également rendu un vibrant hommage au maire de la commune d’Abobo, à travers une publication sur sa page Facebook.

” … Alors qu’il y a deux jours, je croyais en ta guérison. Je ne pouvais pas imaginer aujourd’hui parler de toi au passé. Quelle terrible nouvelle d’apprendre que tu es parti pour toujours. La dernière fois que nous nous sommes vus, c’était à ton domicile. Tu m’as rappelé à quel point l’humilité et l’humanité sont les armes des hommes forts. Tu as été un exemple pour plus d’un, en prouvant qu’on peut grandir à Adjamé et atterrir à la primature. Je me souviendrais de ton sourire, de ta bonté, de ta disponibilité”, a témoigné le champion d’Afrique 2015.

Puis Copa Barry d'ajouter: "Il y a un an, tu enterrais ton fils Arafat. Aujourd'hui, c’est toi qui pars le rejoindre... Je suis triste pour ta famille, tes proches à qui je présente toutes mes condoléances. Yako à la nation ivoirienne. Nous avons perdu notre Premier Ministre et grand-frère de coeur. Qu’ALLAH nous pardonne et nous accorde le paradis. Ameen. Dors En Paix HamBak”, a-t-il imploré.

De son côté, l'emblématique capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba, dit ne pas avoir de mots pour qualifier cette disparition soudaine.

"Je n’ai pas les mots", a écrit la légende de Chelsea sur sa page Facebook.