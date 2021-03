Football: Un proche de Didier Drogba fait signer un Brésilien au Bafing

L’Entente Sportive du Bafing, club de Dosso Sinani, un proche de Didier Drogba, vient de frapper un grand coup en prélude au championnat de première division ivoirienne (Ligue1).

Dosso Sinani, proche de Didier Drogba, fait une grosse recrue

Dosso Sinani, le président de l'Entente Sportive du Bafing, est un des premiers dirigeants de clubs à avoir adhéré au projet de l'ancien capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba, candidat déclaré à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (Fif). Sinani Dosso était d’ailleurs le directeur de campagne de l’ancien buteur ivoirien.

En septembre 2020, une rumeur a annoncé la démission de Sinani Dosso de son poste de directeur de campagne de Didier Drogba, car se disant deçu de l'ancien capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire qui ne l'aurait pas épaulé pendant sa maladie. Une information formellement démentie par le patron de l’Es Bafing.

‘’J’ai choisi Didier Drogba parce que j’ai cru en lui, j’ai cru en son projet. Je ne le trahirai jamais. Je lui dirai toujours la vérité … Il m’a rendu visite le 08 juillet 2020 à la PISAM. Cette visite m’a énormément réconforté. Il est donc faux de dire que Didier m’a ignoré pendant que j’étais à la PISAM et prétexté qu’il manque d’humanisme’’, avait démenti Sinani Dosso.

En attendant la reprise du processus électoral pour la présidence de la FIF, Sinani Dosso a reçu une bonne nouvelle de la part du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football. En effet, l’Es Bafing, classé 1er de sa poule au moment de l'interruption du championnat de Ligue 2, a été promu en Ligue 1.

Cependant, force est de constater que le club de Sinani Dosso n’entend pas jouer les seconds rôles dans le championnat de ligue 1 qui débute le 19 mars prochain. En effet, l'ES Bafing vient de frapper un grand coup en cette période de transferts, en recrutant un latéral droit formé par Le Mans FC (Ligue 2 française), du nom de Jad Khanaferr.

A en croire Sportmania, le joueur agé de 21 ans, possède trois nationalités: libanaise, brésilienne et ivoirienne. Ce transfert d’une durée d’un an, a été rendu possible grâce à l'ancien international ivoirien Igor Lolo.