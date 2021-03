Covid-19, une Eglise devient le principal bailleur du mécanisme Covax

Covid-19, une Eglise, par le truchement de Latter-day Saint Charities, fait don de 20 millions de dollars américains pour soutenir le mécanisme Covax et le projet d’action mondial de l’UNICEF contre la COVID-19.

Covid-19, une Eglise enregistre 1 050 actions humanitaires pour lutter contre la COVID-19 dans 152 pays

Latter-day Saint Charities, la branche humanitaire de l’Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, devient à ce jour le principal donateur privé soutenant l’action liée à l’Accélérateur ACT de l’UNICEF et au Mécanisme COVAX.

Cette asseblée chrétienne reputée pour ses actions caritatives dans le monde, a annoncé aujourd’hui un don de 20 millions de dollars américains pour soutenir l’action mondiale de l’UNICEF liée à l’Accélérateur d’accès aux outils COVID-19 (Accélérateur ACT) et au pilier « vaccins » de l’Accélérateur ACT, appelé Mécanisme COVAX.

Latter-day Saint Charities a apporté son soutien à de nombreuses campagnes de vaccination mondiales menées par l’UNICEF et l’OMS. Ce don vient compléter une première contribution de 3 millions de dollars américains effectuée en 2020 qui visait à faciliter l’action d’urgence de l’UNICEF face à la pandémie de COVID-19, et qui avait permis de fournir de l’eau, des installations sanitaires et des services d’hygiène.

Cette nouvelle contribution à l’action historique menée par l’UNICEF permettra l’achat et la distribution de 2 milliards de doses de vaccins contre la COVID-19 pour les 196 pays et économies participant au Mécanisme COVAX avant la fin de l’année 2021. Les deux milliards de doses sont destinées au personnel soignant et aux travailleurs sociaux, ainsi qu’aux personnes vulnérables et à haut risque.

Ce don soutiendra également l’action de l’UNICEF qui collabore avec les pays pour améliorer la chaîne de froid et d’approvisionnement, former le personnel soignant, lutter contre la désinformation et promouvoir un sentiment de confiance à l’égard des vaccins et des systèmes de santé qui les fournissent.

Covid-19, une Eglise fait le don le plus important reçu par l'UNICEF

Henrietta Fore, directrice générale de l’UNICEF, a déclaré : « La COVID-19 est la première crise véritablement mondiale que nous rencontrons de notre vivant. La pandémie touche tous les habitants de la planète, y compris les enfants. Jamais le besoin de travailler ensemble n’a été plus urgent qu’aujourd’hui. Cette contribution de la part de Latter-day Saint Charities, pour soutenir notre rôle crucial dans le Mécanisme COVAX, est le don le plus important que nous ayons reçu à ce jour d’un partenaire privé. Nous espérons que leur générosité inspirera d’autres organisations, entreprises et personnes à nous aider à assurer un accès équitable à la vaccination contre la COVID-19. »

Grâce au Mécanisme COVAX, en collaboration avec Gavi, l’Alliance du Vaccin, l’OMS et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), l’UNICEF met à profit son expérience unique en matière d’achat et de distribution de doses de vaccins, ainsi que ses compétences et son influence en engagement communautaire, afin d’encourager la demande et l’utilisation des vaccins.

Gérald Caussé, évêque président de l’Église: « Nous exprimons notre reconnaissance envers l’UNICEF

Cette action vise à accélérer la fin de la pandémie et à en limiter les conséquences négatives dans la vie des enfants en protégeant le personnel soignant et les travailleurs sociaux du monde entier, y compris les éducateurs et les personnes chargées de l’aide à l’enfance.

Gérald Caussé, évêque président de l’Église, a déclaré : « Nous exprimons notre reconnaissance envers l’UNICEF et ses équipes. Elles ont tant fait pour prendre soin des enfants et leurs familles, et pour les aider à subvenir à leurs besoins et atteindre leur potentiel. À mesure que davantage d’adultes se font vacciner au sein des collectivités vulnérables, les services sanitaires, alimentaires et éducatifs essentiels seront en mesure de reprendre leur activité.

Nous espérons de tout cœur pouvoir non seulement vaincre la pandémie, mais aussi envisager un avenir meilleur pour tous ces enfants et leurs familles. »

Latter-day Saint Charities et la branche américaine de l’UNICEF sont partenaires depuis 2013 et apportent de l’aide aux enfants et à leurs familles dans les régions nécessitant des campagnes de vaccination, des interventions d’urgence et des services d’aide à l’éducation et d’accompagnement destinés aux réfugiés.

Covid-19, une Eglise agissante à travers Latter-day Saint Charities

Latter-day Saint Charities est la branche humanitaire de l’Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. À ce jour, elle a soutenu 1 050 actions humanitaires pour lutter contre la COVID-19 dans 152 pays. Elle soutient financièrement des partenaires majeurs du monde entier engagés dans le domaine de la vaccination pour acheter et distribuer des doses de vaccins, surveiller les maladies, répondre aux épidémies, former le personnel soignant et mettre en place des programmes d’élimination et d’éradication des maladies. Ce soutien se traduit en davantage d’enfants vaccinés et une réduction de la mortalité liée à la rougeole, la rubéole, au tétanos maternel et néonatal, à la poliomyélite, la diarrhée, la pneumonie et la fièvre jaune.

Covid-19, une Eglise en action.

UNICEF: Le COVAX est le pilier « vaccins » de l’accélérateur d’accès aux outils COVID-19

L’UNICEF travaille dans certains des endroits les plus inhospitaliers du globe pour atteindre les enfants les plus défavorisés. Dans 190 pays et territoires, nous travaillons pour chaque enfant, où qu’ils soient, afin de construire un monde meilleur pour tous. Pour en savoir plus sur l’UNICEF et son action pour les enfants, consultez le site www.unicef.org. Pour en savoir plus sur la pandémie de COVID-19, consultez le site www.unicef.org/coronavirus.

À propos du Mécanisme COVAX

COVAX est le pilier « vaccins » de l’Accélérateur d’accès aux outils COVID-19 (Accélérateur ACT), une collaboration mondiale innovante visant à accélérer le développement, la production et l’accès équitable aux tests, traitements et vaccins COVID-19. COVAX est codirigé par Gavi, la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI) et l’OMS. Son objectif est d’accélérer le développement et la fabrication des vaccins contre la COVID-19, et de garantir un accès juste et équitable pour tous les pays du monde. En collaboration avec le Fonds renouvelable de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS), l’UNICEF dirige les efforts pour l’achat et l’approvisionnement de doses de vaccins contre la COVID-19 au nom du Mécanisme COVAX.

Covid-19, une église - Covid-19, une église