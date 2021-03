Coach Hamond Chic: ''La mort d’Hamed Bakayoko n’est pas simple''

L'influenceuse ivoirienne vivant en France, Coach Hamond Chic, s'est également prononcée sur la mort du Premier ministre Hamed Bakayoko. Elle a fait savoir que des zones d'ombre planent autour de cette tragique disparition.

Coach Hamond Chic: ''Hamed Bakayoko était très robuste pour se faire terrasser aussi facilement par un cancer''

La tragique disparition du Premier ministre, Hamed Bakayoko, survenue le mercredi 10 mars dernier, continue de susciter de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

Des internautes refusent de croire que l'homme politique a été terrassé par un cancer du foie, comme annoncé officiellement.

Parmi les sceptiques, l'influenceuse aux millions de vues sur Youtube, Coach Hamond Chic. Dans une vidéo publiée sur la toile, celle-ci dit être convaincue que la mort du maire de la commune d'Abobo, n'est pas simple.

«Une personne qui était sous assistance respiratoire, comment se fait-il qu’on la débranche pour aller la soigner en Allemagne ? Et pourtant, la France a les meilleurs établissements hospitaliers. Qu’on nous dise de quoi Hamed Bakayoko est mort ? Je ne suis pas dans une logique de clash. Je veux juste savoir de quoi Hamed Bakayoko est mort. Qu’on nous montre les preuves que son cancer avait vraiment été découvert dans sa phase terminale. Maintenant, si c’est une vengeance divine, que c’est la nature qui est en train de faire une épuration, qu’on change nos manières de faire. On ne va rester là, à assister impunément à la disparition des dignes fils du pays'', a indiqué Coach Hamond Chic.

Puis d'ajouter: ''Pour moi, tout cela n’est pas simple. Le cancer ne tue pas aussi facilement. Hamed Bakayoko était très robuste pour se faire terrasser aussi facilement par un cancer. La politique ne m’intéresse pas, mais le décès d’Hamed Bakayoko est un sujet d’intérêt général. En tant qu’Ivoirienne, il fallait que je m’exprime. Qu’on nous dise de quoi Hamed Bakayoko est décédé. Je parle parce que j’ai profondément mal. S’il n’y a pas d’éclairci, on peut être amené à porter plainte. Et cela est de notre droit. La mort d’Hamed Bakayoko n’est pas simple. Il y a quelque chose en bas. Et ça, nous voulons le comprendre'', a-t-elle déclaré.