Al Moustapha: "Des gens ont dit à Hamed Bakayoko d'arrêter de marcher...''

Invité ce mardi 16 mars 2021 à l’émission Peopl’Emik de La 3, l’ex-boucantier Al Moustapha a expliqué ses rapports avec le Premier ministre Hamed Bakayoko, décédé le mercredi 10 mars dernier.

Al Moustapha: ‘’Il a fallu mon grand-frère Hamed Bakayoko pour me sortir de la rue’’

La Côte d'Ivoire est en deuil. Le Premier Ministre et ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, est décédé le mercredi 10 mars 2021 en Allemagne. Agé de 56 ans, le maire de la commune d’Abobo n’a pas survécu à cette maladie pour laquelle il avait été hospitalisé il y a quelques jours à l’Hôpital américain de Paris, avant d'être transféré en Allemagne le samedi 6 mars dernier.

Sa disparition cristallise présentement l’actualité en Côte d’Ivoire. Les hommages à l’illustre disparu, fusent de partout. Hommes politiques, artistes, footballeurs et bien d’autres célébrités ne cessent de rendre hommage à Hambak. Invité ce mardi 16 mars 2021 à l’émission Peopl’Emik, l’ex-boucantier Al Moustapha dit être profondément abattu par la mort d'Hamed Bakayoko à qui il affirme devoir sa vie.

‘’Je ne veux même pas me mettre à l’esprit qu’il n’est pas là. Moi j’ai reçu l’éducation de la rue. Moi j’ai perdu mes parents très tôt. Il a fallu mon grand-frère Hamed Bakayoko pour me sortir de la rue. Je me demande si je pourrai m’en sortir, il était tout pour moi’’, a expliqué Al Moustapha, révélant les conditions dans lesquelles il a connu le défunt Premier ministre.

‘’On s’est connu quand il était étudiant… Un jour sur le campus, j’étais allé rendre visite à un ami et j’ai piqué une crise d’épilepsie. C’est lui qui est venu à mon secours; il m’a pris dans ses bras, il m’a envoyé à l’infirmerie de la cité. Et depuis lors, nous ne nous sommes plus quittés‘’, a affirmé Al Moustapha, ajoutant que ‘’plusieurs personnes lui ont dit d’arrêter de marcher avec moi, parce que j’étais un enfant de la rue et que j’allais nuire à sa réputation, mais il n’a jamais écouté tout ça‘’.