Obsèques du PM Hamed Bakayoko: Les Cours suspendus à Abobo

À Abobo, un quartier populaire d'Abidjan, les cours ont été suspendus depuis le jour du décès du Premier ministre Hamed Bakayoko, d'abord par les élèves eux-mêmes; ensuite, à cause de la cérémonie d'hommage organisée ce mardi en la mémoire de l'illustre disparu.

La commune d' Abobo rend hommage à son maire Hamed Bakayoko, les cours suspendus

Les cours sont officiellement suspendus les mardi 16 et mercredi 17 mars 2021 dans la commune d' Abobo, en raison des cérémonies d’hommage au Premier ministre Hamed Bakayoko, décédé subitement le mercredi 10 mars 2021 à Fribourg en Allemagne.

« La direction régionale d'Abidjan 4 sera le cadre de cérémonies d'hommage à M. le premier ministre Hamed Bakayoko, maire de la commune d'Abobo. Les cours vaqueront les mardi 16 et mercredi 17 mars 2021 », annonce le directeur régional de l’Éducation nationale, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle d’Abidjan 4, Gla Marie-Claire, dans une note d’information.

« Pour le respect de la mémoire de cet illustre disparu, les élèves sont invités à reprendre les cours dans la discipline le jeudi 18 mars 2021», ajoute le communiqué. La commune d' Abobo accueille ce mardi 16 mars, sur l’esplanade de la mairie, une importante cérémonie d’hommage au désormais ex-chef du gouvernement ivoirien.

Les populations sont conviées à déferler vers le lieu de la cérémonie afin de rendre un hommage mérité au défunt Premier magistrat de la commune décédé à l’âge de 56 ans. Outre cette cérémonie d’hommage, prévue sur l’esplanade de la mairie d’ Abobo, il est également prévu mercredi au stade d'Ebimpé, un concert artistique en souvenir au mecène qu'a été l'illustre disparu pour beaucoup d'artistes nationaux comme étrangers.

Il est annoncé à ce concert les présences de Maitre Gims, Dadju, Vegeream, Koffi Olomidé et Fally Ipupa qui viennent soutenir leurs collègues ivoiriens, Alpha Blondy, Serge Beynaud, Bilé Didier et autres. Un peu plus tôt dans la matinée du mercredi, est prévue une cérémonie d’hommage au Palais présidentiel au Plateau, en présence du président Alassane Ouattara et de plusieurs chefs d'Etat de la sous région.

Le maire de la Commune d’ Abobo et député réélu de Seguéla, dans le nord-ouest de la Côte d’Ivoire, est décédé le mercredi 10 mars dernier, à Fribourg en Allemagne. Sa dépouille mortelle a été rapatriée à Abidjan, le samedi 13 mars dernier. L'inhumation est prévue, vendredi 19 mars à Séguéla sa ville natale.