Lutte contre les congés anticipés : La FESCI mène la réflexion

La Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI) est résolument engagée dans la lutte contre le phénomène anticipé des congés anticipés. En effet, le puissant syndicat conduit par son secrétaire général Alla Saint Clair initie un séminaire de réflexion du mercredi 17 au vendredi 19 février au lycée professionnel de Grand-Lahou, dans le sud de la Côte d'Ivoire, quelques kilomètres d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne.

La FESCI en séminaire pour l'adoption de sa matrice d'actions

Dans une déclaration dont copie nous est parvenue, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI) apprend que du mercredi 17 février au vendredi 19 février 2021, elle tient un séminaire d'analyse et d'adoption de la matrice d'action 2021. C'est le lycée professionnel de Grand-Lahou qui a été choisi pour abriter ces assises.

Il faut noter que dans sa note, la FESCI, qui a connu des figures comme Charles Blé Goudé et Guillaume Soro, s'est félicité du départ en congé des élèves ivoiriens "dans le respect du calendrier scolaire tel que défini par le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle (MENET-FP)" le vendredi 12 février 2021.

Visiblement satisfait, Alla Saint Clair se félicite de cette avancée sur le chemin de la lutte contre les congés anticipés et félicite surtout l’ensemble des élèves pour avoir compris et mis en application la sensibilisation de leur organisation". Reconnaissant que "beaucoup reste à faire pour venir définitivement à bout de ce fléau et de bien d’autres qui rongent l’école ivoirienne" la FESCI organise un séminaire de réflexion au lycée professionnel de Grand-Lahou du 17 au 19 février 2021 pour adopter sa matrice d’action 2021. Soulignons que cette matrice déterminera les actions de participation et de revendication qu’elle mènera tout au long de cette année 2021 pour la défense des intérêts des élèves et étudiants de Côte d’Ivoire et l’excellence de l’école ivoirienne.

Congés anticipés, quand la FESCI accusait le gouvernement de Côte d'Ivoire

Alla Saint Clair, qui a succédé à Assi Fulgence Assi dit AFA à la tête de la FESCI, avait porté des accusations contre le président ivoirien Alassane Ouattara et son gouvernement, principalement la ministre Kandia Camara. Mardi 15 décembre 2020, l'organisation syndicale a dénoncé le fait que le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle n'a pas soutenu ses campagnes de sensibilisation sur le respect du quantum horaire. Elle s'est insurgée contre "l'attitude du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle".

Pour le "général" Makélélé, "les obstacles dressés par le ministère de l’Éducation nationale ont mis du plomb dans l’aile de notre campagne de sensibilisation. Ce qui nous amène cette année aux évènements déplorables de Gohitafla, Grand-Bassam, Bouaflé, etc." Le phénomène des congés anticipés, abondamment relayé dans la presse ivoirienne, mine le système éducatif depuis plusieurs années. Pendant l'année scolaire 2019-2020, trois morts ont été signalées et 89 individus ont été interpellés au cours des affrontements entre élèves. Dans l'ouest du pays, une école a été incendiée.