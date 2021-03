Innovation : Des experts en intelligence artificielle attendus à Abidjan

La Côte d'Ivoire n'entend nullement rester en marge de la révolution technologique et de l'innovation. Raison pour laquelle une « journée de l’innovation » est organisée, samedi prochain, à Abidjan, capitale économique ivoirienne, en vue de mettre les start-up et autres entreprises ivoiriennes au diapason de l'intelligence artificielle.

Innovation et Intelligence artificielle en attraction à Belle-Côte à Abidjan

Le Samedi 20 mars 2021, la journée scientifique sur l’Intelligence artificielle, dénommée la « journée de l’innovation », réunira des experts en Intelligence artificielle et big data, de la monétique, des finances publiques et de la culture.

La rencontre se tiendra à l’Hôtel Belle-Côte, à Abidjan. Un important rendez-vous d'innovation et de technologie attendu dans la capitale ivoirienne. Il faut noter que la « journée de l’innovation » était initialement prévue pour le samedi 13 mars 2021. Cependant, le Groupe école ASP, initiateur de cet évènement dédié aux sciences et techniques, a annoncé son report. Ainsi, la journée scientifique sur l’Intelligence artificielle aura-t-elle finalement lieu le samedi 20 mars 2021 à l’Hôtel Belle-Côte.

Le thème retenu pour la cérémonie est : « Enjeux économiques, culturels et éducatifs de l’Intelligence artificielle en Afrique noire ». Plusieurs personnes-ressources dans les domaines du big data, de la monétique, des finances publiques et de la culture se prononceront sur cette thématique afin de permettre aux participants d’acquérir cette nouvelle technologie et découvrir de nouvelles approches technologiques.

La journée de l’innovation s’articulera par ailleurs autour d’un panel d’experts et une présentation des curricula en Ingénierie en intelligence artificielle et big data (IANDA), en Ingénierie statisticien-informaticien et en Ingénierie en monétique et finances publiques.

Il est important de rappeler que dans le domine de système d’intelligence artificielle, le Groupe école ASP demeure la seule grande école privée ivoirienne à proposer des formations dans les data-sciences dédiés aux étudiants et aux acteurs du monde social. Il initie cette rencontre pour tenter de savoir comment l’Afrique, particulièrement la Côte d’Ivoire, se prépare face à cette autre révolution et aux différents enjeux sociaux de l’intelligence artificielle.

Selon les responsables de ladite structure, en tant que technologie qui va transformer en profondeur nos modes de vies et de travail, l’intelligence artificielle permet de prendre en considération le paradigme africain des sciences et techniques dans nos formations pour changer nos vies. À l’instar de la Chine qui a parfaitement réussi à intégrer l’intelligence artificielle dans la mise en place de ses nouvelles technologies, la Côte d’Ivoire doit réussir le pari de l’automatisation, de l’apprentissage machine, de l’intelligence suffisante et de l’apprentissage artificiel.

Il convient toutefois de noter que des PME et autres grands groupes ne cessent de proposer des solutions innovantes à travers des appels à projets et autres projets innovants. Cependant, l’écosystème de l’entrepreneuriat et de la création d’entreprise en Côte d’Ivoire demeure une technopole totalement ouverte, qui se doit de concrétiser et d’incorporer des idées créatives et autres projets innovateurs selon le modèle économique du pays. Le capital-risque étant d’autant plus important, qu’il convient pour les incubateurs de mieux encadrer les porteurs de projets en mettant à leur disposition de véritables plans pour une étude de faisabilité, un business-plan attrayant, et surtout d’obtenir des financements pour des passionnés d’innovation.

C’est donc dans l’optique d’accélérer ce processus d’innovation et faciliter l’obtention de brevets pour la fabrication de nouveaux produits que les initiateurs de la « journée de l’innovation » ont ouvert des pôles de compétitivité et établi un programme d’accélération dans le cap digital pour favoriser la création d’entreprises innovantes. Encore que les défis de l’innovation et le potentiel innovant trouvent un terrain concurrentiel pour que les jeunes entreprises s’approprient les enjeux de l’innovation.

En Chine par exemple, où recherche et développement se mêlent à des financements conséquents pour mettre en place des dispositifs d’innovation. Résultat, c’est que les filières chinoises de l’intelligence artificielle, de la robotique, des startups et autres grandes industries ont connu un véritable boom.

L’innovation en France connaît également ses lettres de noblesse avec un programme d’accompagnement soutenu. En Côte d’Ivoire, du reste, les enseignants-chercheurs se mettent également au diapason de leurs collègues du nord dans une démarche collaborative afin d’accompagner l’innovation et donner la possibilité à la jeunesse de s’inscrire dans un programme innovant de réalisation de leurs projets ou appel à projets.

Groupe école ASP, au cours de sa journée de l'innovation, espère partager avec ses participants, un business-model accélérateur de l'éclosion de business school.