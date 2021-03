La guerre de Makosso contre Chris Yapi prend une autre tournure

Depuis quelques jours, le Pasteur Makosso Camille est en guerre contre le célèbre et très controversé avatar, Chris Yapi. Une situation qui inquiète certains proches du roi de la marmaille.

Pasteur Zahui: " Makosso, pardon, concentre-toi sur l’œuvre de Dieu. Laisse Chris Yapi et la politique’’

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux dans la soirée du mardi 16 mars 2021, le mystérieux avatar, Chris Yapi, a accusé le pasteur ivoirien Makosso Camille, de vouloir s’enrichir sur la dépouille mortelle du Premier ministre Hamed Bakayoko. Il avait même ajouté un enregistrement sonore dans lequel l’on reconnait aisément la voix du roi de la marmaille, Makosso Camille.

‘’Je prends trop de risques pour ce parti-là, avec la notoriété que j’aie aujourd’hui sur le plan mondial et dans mon pays. On va aller rencontrer le frère du président pour lui exposer ma stratégie. S’il dit que ce n’est pas bon, je sors de son bureau. Je m’en vais dormir, c’est clair. Mais au stade où on est arrivé là, je ne suis pas prêt à taper poto‘’, a-t-on entendu.

Depuis lors, le pasteur Couper-décaler multiplie les sorties, en s’attaquant ouvertement à l’ancien président de l’Assemblée nationale, Soro Guillaume, qu’il accuse d’être caché derrière le célèbre et très controversé avatar.

‘’Monsieur Soro Guillaume, pourquoi vous mentez au peuple ivoirien, en faisant croire au peuple ivoirien, par votre avatar Chris Yapi, que je veux aller extorquer de l’argent à Téné Brahima Ouattara ... Vous êtes un menteur ‘’, a-t-il dénoncé dans l’un de ses directs sur Facebook.

Cependant, certains proches du Pasteur Makosso estiment qu’il ne devrait pas s’immiscer dans les affaires politiques. C’est le cas du pasteur Wilfried Zahui qui a adressé un message à son collègue.

‘’Grand frère, je te parle en tant qu’un petit frère en âge et un petit frère en termes d’années dans le ministère de Dieu. Tu m’as soutenu alors que tu ne me connaissais pas. Je t’ai aussi soutenu quand tu as perdu ta femme. Je reste convaincu que tu as en toi, une arme de Dieu. Tu es un homme puissant dans l’art de convaincre et l’art oratoire. Tu as la force de réunir des millions de personnes et tu sais rassembler les nations. Aujourd’hui, tu es à la fois Papa et Maman pour tes enfants. Mais là où tu mets ton pied, c’est dangereux. Laisse affaire de politique, pardon. Tu peux laisser des millions en banque pour tes enfants mais la seule chose dont tes enfants ont le plus besoin, c’est ta présence à leurs côtés. Que vont-ils devenir s’il t’arrive quelque chose de grave ? Pardon, concentre-toi sur l’œuvre de Dieu. Laisse Chris Yapi et la politique, je t’apprécie beaucoup grand frère », a posté le pasteur Wilfried Zahui sur les réseaux sociaux.