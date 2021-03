Buzz: Makosso dévoile l'identité de Chris Yapi, Soro traité de menteur

Le pasteur Couper-décaler Makosso Camille a répondu à l'avatar Chris Yapi qui l'accuse de vouloir s'enrichir sur la dépouille mortelle du Premier ministre Hamed Bakayoko.

Makosso Camille à Chris Yapi: ''Soro Guillaume, pourquoi vous mentez au peuple ivoirien''

Dans une vidéo postée sur la toile dans la soirée du mardi 16 mars 2021, le mystérieux avatar, Chris Yapi, a accusé le pasteur ivoirien Makosso Camille, de vouloir s’enrichir sur la dépouille mortelle du Premier ministre Hamed Bakayoko.

‘’Scandale ; un pasteur tente de monnayer la dépouille du premier ministre Hamed Bakayoko. Il se disait fils de Hamed Bakayoko, mais dès la mort de celui-ci, il se précipite dans le bureau de (…) Téné Birahima Ouattara pour lui extorquer de l’argent‘’, a chargé Chris Yapi qui a même ajouté un enregistrement audio dans lequel l’on reconnait aisément la voix du roi de la marmaille, Makosso Camille.

‘’Je prends trop de risques pour ce parti-là, avec la notoriété que j’aie aujourd’hui sur le plan mondial et dans mon pays. On va aller rencontrer le frère du président pour lui exposer ma stratégie. S’il dit que ce n’est pas bon, je sors de son bureau. Je m’en vais dormir, c’est clair. Mais au stade où on est arrivé là, je ne suis pas prêt à taper poto‘’, a-t-on entendu.

Pour sa défense, le roi de marmaille a diffusé, dans la mi-journée de ce mercredi un direct sur sa page Facebook dans lequel il reconnaît être l'auteur de cette note vocale. Cependant, il fait savoir qu’il s’agissait d’une conversation Whatsapp avec un ministre, qui date du 29 juillet 2020. Il précise qu'il s'agissait d'une affaire purement religieuse et non politique. Il a même dévoilé l’intégralité de la note vocale, et l'on s'aperçoit clairement que la note a été modifiée.

Makosso Camille affirme donc être victime d'une attaque de la part de Soro Guillaume qui, selon lui, se cacherait dernière l'avatar Chris Yapi. ''Monsieur Soro Guillaume, pourquoi vous mentez au peuple ivoirien, en faisant croire au peuple ivoirien, par votre avatar Chris Yapi, que je veux aller extorquer de l’argent à Téné Brahima Ouattara ... Vous êtes un menteur, le premier ministre est mort le 10 mars 2021, l’audio que vous avez présenté date du 20 juillet 2020. Nous sommes en face des menteurs et des pilleurs…'', a-t-il lancé.