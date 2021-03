Tahoua au Niger: Les attaques du dimanche ont fait 137 morts

Tahoua au Niger - Des attaques menées dimanche au Niger près de la frontière malienne ont fait au moins 137 morts. Plusieurs localités et hameaux avaient été pris pour cibles par des groupes armés non identifiés dans la région de Tahoua.

Tahoua au Niger - Deux attaques meurtrières perpétrées contre des civils nigériens en une semaine

« Dans l'après-midi du dimanche 21 mars 2021 vers 13h00 (12h00 GMT), les localités d'Intazayane, Bakorat, Wirsnat et plusieurs autres hameaux et campements situés dans le département de Tillia (région de Tahoua), ont fait l'objet d'une attaque perpétrée par des bandits armés », a indiqué le communiqué lu à la télévision publique « Télé Sahel » par le ministre porte-parole du gouvernement Abdourahamane Zakaria.

"En prenant dorénavant systématiquement les populations civiles pour cibles, ces bandits armés franchissent une étape de plus dans l'horreur et la barbarie", a dénoncé le porte-parole du gouvernement. Et d'ajouter que "des mesures sécuritaires et sanitaires renforcées ont été prises dans la zone et une enquête est ouverte pour retrouver et traduire devant les tribunaux les auteurs de ces actes lâches et criminels", précise le communiqué.

Le gouvernement a décrété "un deuil national de trois jours" à compter de mardi.

Tahoua, vaste région désertique, cible des attaques jihadistes - Tahoua au Niger

La région de Tahoua se trouve à l'est de celle de Tillabéri, toutes deux proches de la frontière avec le Mali. Tahoua, vaste région désertique, est, plus au nord, également frontalière de l'Algérie.

Le 15 mars, des jihadistes présumés y avaient mené plusieurs attaques contre des véhicules qui rentraient du grand marché hebdomadaire de Banibangou. Ils avaient également pris pour cible un village, massacrant des habitants et incendiant des véhicules et des greniers à céréales. Bilan : 66 morts.

Le même jour, une attaque revendiquée par l'organisation État islamique contre l'armée malienne dans cette zone "des trois frontières" avait tué 33 soldats. La région de Tillabéri a été à ce jour la cible des attaques jihadistes les plus sanglantes de ce pays sahélien.

Le 2 janvier, entre les deux tours de l'élection présidentielle, 100 personnes avaient été tuées dans les attaques de deux villages de la commune de Mangaïzé, un des pires massacres de civils au Niger.

Un an auparavant, le 9 janvier 2020, 89 soldats nigériens étaient morts dans l'attaque du camp militaire de Chinégodar. Et un mois plus tôt, le 10 décembre 2019, ce sont 71 soldats nigériens qui avaient péri dans une attaque à Inates, une autre localité de la région de Tillabéri.

Tahoua au Niger - Tahoua au Niger