Affaire Vitale: Apoutchou connait-il réellement Barthélemy Inabo?

Le blogueur ivoirien Stéphane Agbré alias Apoutchou national s'est exprimé sur la récente sortie de l'ancien animateur de la RTI, Barthélemy Inabo Zouzoua, selon qui l'artiste Vitale devrait prendre des cours de chants.

Apoutchou national à Barthélemy Inabo: ''Tu ne peux pas aider quelqu'un, faut pas dénigrer son travail''

Invité à l’émission Faha Faha diffusée sur Ivoire Musique TV, l’ancien animateur de la Rti, Barthélémy Inabo Zouzoua, a apporté son soutien à l’animatrice Annie France Bamba qui, en mai 2020 lors d’un numéro de l’émission peopl’Emik, affirmait que la musique de la chanteuse Couper décaler, Vitale, donnait envie de se suicider.

‘’Le rôle assigné à Annie France Bamba dans l’émission, c’est d’être agressive. On n’a donc pas le droit de l’incendier. Elle a fait son travail et jusqu’aujourd’hui, je la soutiens‘’, a déclaré Barthélémy Inabo.

À Vitale, il a déclaré : "Si Vitale n’est pas d’accord, ce qu’on lui a reproché là, qu’elle le fasse bien. Elle ne sait pas chanter, elle le sait. Il faut qu’elle apprenne à chanter. Ce n’est pas une injure quand on te dit que tu ne sais pas chanter‘’, a-t-il ajouté. Cette sortie de Barthelemy Inabo a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux dont celle du blogueur ivoirien Stéphane Agbré alias Apoutchou national.

"Quand on vieillit, on doit être sage. Tu ne peux pas aider quelqu'un, faut pas dénigrer son travail. Le vieux, peut-être que c'est la vieillesse qui te fatigue. Dans les années 60, avec CP2, CE1, ou niveau CM2, tu pouvais travailler à la fonction publique. C'est de cette manière qu'à ton époque, c'est parce qu' il n'y avait pas beaucoup d'animateurs que toi-même tu es devenu animateur. Sinon en âme et conscience, nous tous, on sait qu'en Côte d’Ivoire, en matière de diction tu n'étais pas fort dedans", a lancé le fils de l'actrice ivoirienne, Bleu Brigitte.

De nombreux observateurs ont sévèrement critiqué ces propos d'Apoutchou national contre l'ancien animateur vedette de la RTI dont les émissions de divertissement à l'époque, ont permis à la mère du jeune blogueur, Bleu Brigitte, d'être connue du grand public. Diplômé en journalisme production option production variété à l'Universite de Bordeaux 3 (France), Barthélémy Inabo Zouzoua aura marqué son temps et permis à plusieurs talents dans les domaines de la musique et du théâtre, d'éclore.