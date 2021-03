Dj Arafat décédé, ce qui arrive à son ex-manager Arnaud Jaguar

Un peu plus d'un an après la tragique disparition d'Ange Didier Houon alias Dj Arafat, son tout dernier manager, Arnaud Jaguar, a annoncé une importante nouvelle.

Arnaud Jaguar: ''J'ai donné entièrement ma vie à Jésus-Christ et compte oeuvrer uniquement que pour lui''

Après avoir fait les beaux jours du Couper décaler, Claire Bahi a décidé de tourner le dos à ce genre musical qui l'a révélée au grand public. La chanteuse a décidé de se consacrer à la musique religieuse chrétienne.

Une décision prise juste après le décès brusque de son ami Ange Didier Houon alias Dj Arafat. L’ex Première dame du Couper décaler, aujourd’hui chantre de l’Eternel, est devenue une personne nouvelle.

Les tenues sexy, les coiffures extravagantes, les virées nocturnes et bien d'autres choses sont désormais bannies de sa vie. La diva s'est même donnée pour mission d'inciter ses anciens collaborateurs du Couper décaler à rejoindre la voie du Christ.

Claire Bahi vient d'être rejointe par un autre acteur du showbiz ivoirien. Arnaud Jaguar a décidé de donner sa vie à Dieu. Mieux, l'ex-manager de Dj Arafat a également annoncé son retrait du showbiz et a même changé de nom.

«Avant, j'étais dans le monde et bien de choses, j'ai faites. Des coups, j'en ai encaissés; du tort aussi, j'en ai causé par inadvertance. Que Dieu nous pardonne à tous nos fautes, comme nous aussi pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous qui sommes en vie à cette heure, ne sommes pas meilleurs que les autres, c'est juste par pure grâce...'', a-t-il indiqué dans un message posté sur sa page Facebook.

Puis d'ajouter: ''Aujourd'hui, je suis reconnaissant à Christ pour tous ses bienfaits et ne désire que lui donner entièrement ma vie, car il n'y a de paix véritable que dans sa présence. A travers ce post, je vous informe désormais que j'ai donné entièrement ma vie à Jésus-Christ et compte oeuvrer uniquement que pour lui. Arnaud jaguar autrefois, mort et ressuscité avec Christ, devient ARNAUD LEMUEL ( Dévoué de Dieu ). Que la paix du Seigneur soit sur vous. Amen », a écrit Arnaud Jaguar.