Divorcée de Kanye West, Kim Kardashian "s'offre" un vibromasseur

Kim Kardashian et Kayne West, c'est bel et bien terminé. Et Gwyneth Paltrow, fondateur de Goop, l'a bien compris. Voici son cadeau qui en dit long pour remonter le moral à l'actrice de l'incroyable famille Kardashian qui doit rester sexuellement active.

Célibataire, Kim Kardashian reçoit un vibromasseur d'une star intime

Même divorcée, Kim Kardashian reste marquée par Kayne West et n'hésite pas de verser des larmes rien qu'en y songeant. Alors que l'ultime saison de l’émission de télé-réalité Keeping Up With The Kardashians (L’incroyable famille Kardashian) se rapproche, un nouveau trailer a été dévoilé dans lequel on peut notamment voir Kim Kardashian en larmes à ce que l’on devine l’évocation de son divorce avec Kanye West. «Je me sens tellement nulle», aperçoit-on Kim Kardashian se confier à ses soeurs.

Dans un tel contexte marqué par la dépression, il faut trouver des solutions alternatives. C'est ce que s'est dit Gwyneth Paltrow en lui offrant deux cadeaux intimes. Gwyneth Paltrow, 48 ans, également actrice, a envoyé à Kardashian une livraison très spéciale dans une boîte intitulée «La boîte de trucs de Kim». Et pour aider Kardashian à créer davantage l'ambiance, Gwyneth a également ajouté une bougie sur mesure au mélange appelé «Smells Like Kim's Orgasm», qui est basé sur la version «Smells Like My Vagina» de Goop.

«Merci Gwyneth, je t’aime, merci Goop»

Kim a montré à ses 212 milions d’abonnés sur son Instagram, les cadeaux que Gwyneth Paltrow lui a envoyés. Dans sa story du dimanche 28 mars 2021, Kim a posté une photo montrant la bougie senteur intime de Goop, une marque lifestyle co-fondée par Gwyneth, ainsi qu'un vibromasseur double face, d'une valeur de 136 euros.

«Merci Gwyneth, je t’aime, merci Goop», a déclaré Kim, ajoutant également une photo des objets. Gwyneth a lancé la bougie à 75 $ «This Smells Like My Orgasm» en juin 2020, qui est rapidement devenue virale (et épuisée). L’article controversé est décrit comme “sexy, surprenant et follement addictif”.

«Je ne pourrais pas être plus excité, honnêtement… pour la bougie!», a raconté la fondatrice de KKW Beauty en filmant la boîte en bois, intitulée «Kim’s Box Of Tricks». Dans le coffret cadeau, elle a montré plusieurs éléments de travail NSFW, y compris une version personnalisée de la bougie d’orgasme de Gwyneth et Heretic avec un autocollant qui disait:

«Ça sent l’orgasme de Kim. Le nouveau vibromasseur à baguette double face de Goop, qui fait partie de leur nouvelle collection de bien-être, était également à l’avant-plan, avec le gel sexuel de Nécessaire et le «Love Concentrate» automatique de Sandoval.

La superstar de 40 ans avait demandé le divorce le 19 février 2021, mettant officiellement fin à une histoire d'amour commencée en 2012. Kim Kardashian et Kanye West s'étaient fiancés en octobre 2013 à San Francisco et mariés en mai 2014 à Florence, en Italie. Ils sont parents de quatre enfants, North, Saint, Chicago et Psalm, âgés de 7 ans à 22 mois.

Page Six a récemment révélé que Kim et son ex ont coupé tout contact. "Avant même qu'elle ne demande le divorce, Kanye a changé ses numéros et lui a dit : 'Tu peux me joindre par le biais de mes gardes du corps''.