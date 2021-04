Hiro (Chanteur français): "Douk Saga et Dj Arafat n'ont pas d’égal"

Invité à l’émission Peopl’emik diffusée sur La3, le chanteur français, Hiro, originaire de la République démocratique du Congo, a donné les raisons pour lesquelles il a quitté le groupe Bana C4. Il dit également avoir été inspiré par deux grands artistes ivoiriens.

Hiro: Ce qu’il dit de Douk Saga et de Dj Arafat

Hiro Le Coq, de son vrai nom Dimitri Nganda, est un chanteur et rappeur français, originaire de la République démocratique du Congo. Surnommé « Phénomène africain », ce n’est qu'en 2011 qu’il connaît ses premiers succès au sein du groupe Bana C4 dont il est le fondateur.

En 2016, Hiro décide d’entamer une carrière solo. Il sort son premier single à succès, décrochant ensuite la certification « Single d’Or » puis collabore avec des artistes comme Youssoupha, Keblack, Sidiki Diabaté, Koffi Olomidé ou encore Naza. Présentement en Côte d’Ivoire, Hiro a été invité à l’émission Peopl’Emik diffusée sur La3. L’artiste a dévoilé les raisons qui l’ont poussé à quitter le groupe Bana C4.

‘’Nous étions cinq (5 ) dans le groupe BANA C 4. Nous faisions certes le tour du monde, mais financièrement, ce n'était pas ça. Le groupe tournait en rond. Contrairement à moi qui ne faisais que la musique, les autres membres avaient d'autres activités. Quand mon fils est venu au monde, j'étais confronté à certaines réalités. Je devais faire face à des contraintes familiales. La musique faisant partie intégrante de ma vie. Je voulais être musicalement très épanoui. J'ai donc décidé de faire une carrière solo. Je ne regrette pas d'avoir fait un tel choix’’, a-t-il indiqué.

Par ailleurs, Hiro a fait savoir qu’il est aussi un mélomane de la musique ivoirienne et plus particulièrement du Coupé-décalé. Il dit avoir été marqué par deux grands artistes de ce mouvement, qui ne sont malheureusement plus de ce monde.

"Pour moi, Douk Saga et Arafat DJ n'ont pas d’égal dans le coupé décalé. J'ai été influencé par eux. Douk Saga a ramené ce truc. Tu es africain, j’ai une belle voiture, j’aime les bonnes choses, j’aime la marque…Arafat, c’est la créativité. C'est toute une carrière de titres et des titres. Même quand ça allait moins bien, l’année d’après, il revenait avec quelque chose qui faisait danser tout le monde…’’, a-t-il déclaré.